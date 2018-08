Genova | un nuovo ponte pronto fra 5 mesi a costo zero? Al Governo non interessa | ma a chi

Genova - piange anche Casalnuovo : 'Tutta la città è scossa' : Giornata di lutto cittadino a Casalnuovo, in provincia di Napoli, in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Gennaro Sarnataro, casalnuovese morto nel crollo del Ponte Morandi di Genova, lo ...

Genova - nei primi anni Novanta fu bloccata la costruzione di un nuovo ponte vicino al Morandi : Il primo a rendersi conto che quel ponte era malato fu Riccardo Morandi, l'uomo che l'aveva progettato. In uno studio scientifico pubblicato nel 1979, dodici anni dopo l'inaugurazone del viadotto, l'ingegnere scriveva che "l"aggressività atmosferica è ciò che rappresenta una condizione ambientale sicuramente negativa per questa struttura". E aggiungeva: "Penso che in pochi anni si dovranno effettuare interventi di rimozione delle tracce di ...

Crollo ponte Morandi a Genova - Toti e Rixi : entro il 2019 un nuovo viadotto : Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi hanno fissato un obiettivo ambizioso: entro il 2019 i genovesi avranno un nuovo viadotto autostradale sul torrente Polcevera al posto del ponte autostradale Morandi crollato il 14 agosto. “Chi paghera’ il nuovo ponte sara’ Societa’ Autostrade, chi lo costruira’ lo valuteremo. Il ponte va ricostruito il prima ...

Obiettivo nuovo ponte entro il 2019 : «Pagherà Autostrade» Segui la diretta tv da Genova : Il sottosegretario: «Chi pagherà il nuovo ponte sarà Società Autostrade, chi lo costruirà lo valuteremo». Il governatore: «Società Autostrade ha parlato di cinque mesi, credo che entro un anno sia possibile»

Crollo ponte - Conte : 'Non lasceremo Genova da sola'. In vista nuovo CdM : Intanto infuria la polemica politica dopo la decisione del governo di revocare la concessione ad Autostrade dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova. Il vicepremier Di Maio conferma la scelta, ...

Crollo ponte Genova : nuovo sopralluogo dei tecnici di Autostrade : Due tecnici di Autostrade per l’Italia accompagnati dai vigili del fuoco stanno eseguendo un nuovo sopralluogo su uno dei piloni del ponte Morandi, crollato la mattina del 14 agosto. I tecnici starebbero valutando la tenuta della struttura. L'articolo Crollo ponte Genova: nuovo sopralluogo dei tecnici di Autostrade sembra essere il primo su Meteo Web.

Genova - nuovo disastro : danni per decine di milioni di euro : Conseguenze pesanti per turismo, traffici marittimi ed economia più in generale. Il ponte Morandi con 25,5 milioni di transiti l' anno è il tratto più percorso di tutta la Liguria. È un nodo ...

Il crollo del ponte Morandi di Genova - nuovo bilancio : 39 morti - 16 feriti. : ...cadenza trimestrale secondo le prescrizioni di legge e con verifiche aggiuntive realizzate mediante apparecchiature altamente specialistiche' e anche attraverso 'società ed istituti leader al mondo ...

Nuovo bomber per il Genoa - visite mediche a Genova per Andrea Favilli : Genova - Un Nuovo bomber per il Genoa. Andrea Favilli è al Baluardo, al Porto Antico , dove sta svolgendo le visite mediche in attesa dell'ufficializzazione del suo acquisto dalla Juventus. Il ...

Ecco Centauro - il nuovo robot soccorritore dell’IIT di Genova : Un nome, una garanzia. L’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova ci presenta Centauro, il nuovo robot progettato dallo Humanoid and Human Centered Mechatronics Lab diretto da Nikos Tsagarakis (già famoso per il possente umanoide Walk-man). Con il suo metro e mezzo di altezza per una stazza di quasi cento chili, è un quadrupede e può muoversi in tutte le direzioni nonché ruotare su se stesso grazie a zampe e “zoccoli” molto ...

Teatro di Genova - una stagione che non teme il nuovo : Genova - È fatta. La prima stagione del Teatro Nazionale di Genova è pronta . Sessantasette spettacoli di cui venti produzioni, testi classici e testi ipercontemporanei, grandi nomi e giovani talenti scalpitanti, ritorni eccellenti e titoli internazionali. La parola d'ordine è Unico , a ...