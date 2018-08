Genova si ferma per i funerali di Stato Recuperate altre tre vittime | 41 morti 

Ponte crollato - Genova si ferma : è il giorno dei funerali solenni : Ponte crollato, Genova si ferma: è il giorno dei funerali solenni Esequie per 19 vittime della strage: molte famiglie hanno infatti scelto la cerimonia privata. Presente anche Sergio Mattarella, che prima ha visitato i feriti e l'area del cedimento. Il cardinal Bagnasco: città ferita, squarciato il suo cuore - ...

Funerali di Stato a Genova - l'Italia si ferma. Applausi al governo - fischi a parlamentari Pd. Ovazione ?ai vigili del fuoco : «Eroi». Diretta : Applausi ai vigili del fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai...

Funerali di Stato a Genova - l'Italia si ferma. Applausi al governo - fischi a parlamentari Pd. Ovazione ?ai vigili del fuoco : «Eroi». Diretta : Applausi ai vigili del fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai...

Ponte crollato - Genova si ferma : è il giorno del lutto e del dolore : Ponte crollato, Genova si ferma: è il giorno del lutto e del dolore Funerali solenni per 19 vittime della strage: molte famiglie hanno infatti scelto le esequie private. Presente alla cerimonia anche Sergio Mattarella, dopo una visita all'area del cedimento e ai feriti. A celebrare le esequie, il cardinal Bagnasco - ...

Crollo ponte Morandi - Genova si ferma per i funerali : Alle esequie anche l'amministratore delegato di Autostrade Castellucci, già arrivate le squadre di Genoa e Samp

Ponte Genova - la dem su Salvini : "Vuol fermare il calcio : come definite sua faccia?" : L'ultimo attacco sul caso del Ponte di Genova contro Matteo Salvini arriva da Alessia Morani . L'esponente dem, dopo gli attacchi contro il ministro dell'Interno per essere andato in Sicilia dopo i ...

Genova - Di Maio conferma : governo revocherà concessione Autostrade - : 'Lo dico chiaramente, c'è una volontà politica certa: vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l'Italia. Non si può continuare a far finta che nulla sia accaduto. Questa gente continua a far pagare il pedaggio senza portare ...

Serie A non si ferma (tranne 2 partite) nel giorno del lutto per Genova. Polemiche : “Conta più l’esordio di Cristiano Ronaldo” : “La Serie A non si ferma. E’ più importante l’esordio di Cristiano Ronaldo“. E’ polemica per la decisione della Lega Calcio di sospendere, in concomitanza con la giornata di lutto nazionale per la tragedia di Genova, le partite di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, ma non la prima giornata di campionato prevista per sabato 18 agosto. “Appare assurdo che inizi regolarmente con Chievo-Juventus”, ha ...

Genova conferma : i cialtroni vanno combattuti per ciò che sono : Ecco un caso di scuola, in mezzo al lutto per Genova, della mia teoria, poco liberale, ma realista e pragmatica, secondo la quale l'opposizione ai gialloverdi nazionalpopulisti si può e si deve fare ...

Genova. Crollo ponte Morandi : non si ferma il conto delle vittime : Il conto delle vittime non si ferma. Il Crollo del ponte Morandi a Genova ha seminato morte e distruzione. Nel

Ilva : sindacati - confermare accordo programma a Genova Cornigliano : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – I sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm di Genova in una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio chiedono la conferma dell’accordo di programma di Genova Cornegliano nonché i lavori di pubblica utilità a integrazione della cassa integrazione. E’ quanto si legge nella lettera nella quale dichiarano di rendersi ...

Ilva : sindacati - confermare accordo programma a Genova Cornigliano (2) : (AdnKronos) – Per l’utilizzo di tali strumenti e ad integrazione della Cigs, rilevano, “si è sempre utilizzata la società per Cornigliano, strumento operativo dell’accordo di programma per la riqualificazione del quartiere, con finanziamenti del Governo dedicati a tale scopo”. Per le suddette ragioni “le chiediamo di confermare tale strumento giuridicamente valido per Ilva di Genova Cornigliano, atto ...

Fondi Lega - pg Genova chiede conferma di confisca 49 milioni : Genova, 17 lug., askanews, - Il sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, ha chiesto la conferma della confisca diretta di 49 milioni a carico della Lega nel processo d'appello per la ...

Fondi Lega - pg Genova chiede conferma di confisca 49 milioni : Genova, 17 lug., askanews, - Il sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, ha chiesto la conferma della confisca diretta di 49 milioni a carico della Lega nel processo d'appello per la ...