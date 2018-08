Genova non si arrende | l' addio alle vittime del ponte Applausi per Mattarella

Genova - un nuovo ponte pronto fra 5 mesi a costo zero? Al Governo non interessa - ma a chi lavora sì : Forse non interesserà a lui ma all'economia nazionale al Paese sì" C'è da restare basiti leggendo certe dichiarazioni".Ad affermarlo,in collegamento con gli studi del canale televisivo Class Cnbc, ...

Ponte crollato - Bagnasco : squarcio nel cuore - ma Genova non si arrende : Ponte crollato, Bagnasco: squarcio nel cuore, ma Genova non si arrende L'arcivescovo della città, ai funerali solenni per le vittime del crollo: l'anima del popolo genovese "continuerà a lottare", nonostante uno "squarcio nel cuore". E su quanto accaduto ha precisato: giustizia doverosa, ma non cancellerà ...

Genova - i funerali di Stato. Bagnasco : «La città è stata ferita al cuore - ma non si arrende» : È il giorno del lutto a Genova. Nel padiglione Jean Nouvel della Fiera del capoluogo ligure, è il giorno dei funerali di stato per 19 delle vittime, finora 41, del crollo del ponte Morandi del 14 agosto scorso. «Il crollo del ponte sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferita è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i ...

“No - senza di lui non me ne vado”. Genova - il dramma di mamma Paola : Mirko è ancora disperso : È il giorno del lutto. Genova si stringe alle famiglie delle vittime del disastro del Ponte Morandi, nel giorno del lutto nazionale. Alla presenza delle più alte cariche istituzionali e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – accolti da lunghi applausi -, nel padiglione B della Fiera di Genova sono in corso i funerali di Stato: decine i familiari, gli amici, i parenti delle vittime, ma anche semplici genovesi nel padiglione per ...

