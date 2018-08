Genova | l' imam ai funerali solenni | Zena | la bella | saprà rialzarsi

Funerali Genova - applausi per la preghiera dell'Imam : 'Il Signore protegga l'Italia' : Agenzia Vista, Genova , 18 agosto 2018 'Siamo vicini a tutti voi, preghiamo perché la pace sia per tutti voi, per l'Italia, per gli italiani'. Sono state queste le parole dell'Imam che la folla ...

Genova - gli abitanti davanti al ponte crollato : “In manutenzione da 30 anni - ultimamente giorno e notte. E ora chi si fida più?” : “Ci passavo tutti i giorni, anche stamattina. Certo, si sapeva che non era una struttura molto solida, ma non pensavo sarebbe venuto giù”. In via Perlasca, a Genova, è un continuo via vai di persone. Si fermano dietro i nastri sistemati dalle forze dell’ordine e non riescono a staccare gli occhi dal ponte Morandi, dalle macerie che hanno inghiottito 35 auto e 3 tir, e dagli elicotteri che si alzano in volo dal luogo del ...