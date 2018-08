Genova | Fico | chiedo scusa a nome Stato per ciò che non ha fatto

Genova - Fico : chiedo scusa a nome Stato : 14.48 "Oggi i familiari delle vittime ci hanno dato un grande insegnamento e chiedo scusa, anche se non è mia colpa, a nome dello Stato per quello che può non aver fatto negli ultimi anni. Le scuse sono sempre una parola importante", ha detto il presidente della Camera, Fico, dopo i funerali a Genova per le vittime del crollo del Ponte Morandi. Al termine della cerimonia religiosa, la presidente del Senato,Casellati,si è recata sul luogo del ...

Genova - lungo la strada dove viene deviato il traffico dopo il crollo : già code e disagi- Diretta video in corso : Al quarto giorno dal crollo proseguono le ricerche dei dispersi. Le immagini da Genova in Diretta da Primo Canale e dalle telecamere di CorriereTv con l’inviato Antonio Castaldo

Crollo ponte Genova - aumenta traffico veicolare sulla A5 Torino-Courmayeur : Coinvolge anche la Valle d'Aosta, la vera e propria rivoluzione del traffico nella viabilità del Nord Italia per le conseguenze del Crollo del viadotto Morandi sul fiume Polcevera a Genova. Da due ...

Genova - il progetto della Gronda spiegato da Autostrade per l’Italia nel 2017 : “Necessario alleggerire il traffico sul tratto esistente” : Un video realizzato da Autostrade per l’Italia e pubblicato nel mese di ottobre dello scorso anno fa il punto sul progetto della nuova infrastruttura viaria, pensata per alleggerire il traffico che transitava sul ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto. Il progetto della Gronda di Genova comprende 72 km di nuovi tracciati autostradali, di questi 54 sono quelli in galleria (ne sono previste 23). “Le opere all’aperto – ...

Il traffico per Genova in macchina : Che strade fare se dovete passare da quelle parti, ora che è crollato il ponte Morandi sulla A10 The post Il traffico per Genova in macchina appeared first on Il Post.

Crollo del ponte di Genova - Conte : «Via la concessione ad Autostrade - non possiamo aspettare l’inchiesta» I costi (alti) e le difficoltà della revoca : L’offensiva del governo contro la società Autostrade, in mano ai Benetton. Il vicepremier Di Maio all’attacco: «Si dimettano, non hanno fatto manutenzione». Il ministro delle Infrastrutture Toninelli: «Revocheremo concessione, multe fino a 150 milioni». Salvini: «Nessuno resterà impunito». E Grillo: «Tutto torni allo Stato»

Crollo del ponte di Genova - Conte : «Via la concessione ad Autostrade - non possiamo aspettare l'inchiesta» I costi - alti - e le difficoltà ... : È quanto afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria che in una nota ricorda come «gli investimenti pubblici in infrastrutture sono una priorità dell'attuale governo per i quali non ci saranno ...

Crollo ponte Genova : verrà “demolito con gravi ripercussioni al traffico” : “Tutto il ponte Morandi andra’ demolito con gravi ripercussioni al traffico e problemi per i cittadini e le aziende“: lo ha reso noto il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi a Genova, nella sede della Protezione civile. L'articolo Crollo ponte Genova: verrà “demolito con gravi ripercussioni al traffico” sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte crollato a Genova - WWF : pensato per volumi di traffico inferiori : “Il Ponte Morandi e’ stato pensato negli anni Sessanta per volumi di traffico molto piu’ ridotti di quelli odierni. Il problema e’ che negli anni e’ diventato la tangenziale di Genova. Al traffico autostradale si e’ aggiunto quello cittadino. E poi ci sono i tir che vengono dai terminal portuali di Voltri e Sampierdarena. Questo traffico ha finito per intasare l’autostrada A10 e il viadotto“: lo ...

Genova - crollo ponte Morandi : nel 2006 Calatrava si offrì di rifarlo. Ma si decise di non demolirlo per non bloccare il traffico : Era il 2006 quando l’archistar Santiago Calatrava incontrò a Genova l’allora presidente della regione Liguria, Claudio Burlando e si candidò per disegnare e realizzare un nuovo ponte autostradale in acciaio sul torrente Polcevera. All’epoca, c’era infatti al vaglio della Società Autostrade e del Governo l’ipotesi di abbattere e sostituire quel ponte problematico progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi e costruito negli ...

