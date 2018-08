Genova e l' Italia si fermano per i funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi

Crollo ponte Genova - Mattarella : “Tragedia inaccettabile che ha colpito tutta Italia” : “Genova è stata colpita e tutti i genovesi. E’ una tragedia inaccettabile che ha colpito tutto il nostro paese“: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dei funerali delle vittime di Genova per il Crollo del ponte Morandi. “Questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l’Italia, che è unita a questo stato d’animo. Le parole vanno spese in questa direzione. Perché il ...

Crollo Genova - Mattarella : dolore condiviso - Italia sia unita : Roma, 18 ago., askanews, - 'Sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia che è unita in questo stato d'animo e le parole vanno spese in questa direzione perché un paese unito rende anche più ...

Serie A al via - Ronaldo all’esordio tra polemiche (per Genova) ed entusiasmo. Ma il resto del calcio italiano è fermo : La Serie A riparte, tra le polemiche per il mancato rinvio dopo la strage di Genova e l’entusiasmo per un campionato che, spinto dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, si sente pronto a rivivere i fasti del passato, almeno nelle intenzioni. Nel frattempo tutto il resto del calcio italiano è fermo. La Serie B comincia a 19 squadre invece che 22, con i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana che attendono una risposta il 7 settembre e potrebbero ...

Funerali di Stato a Genova - l'Italia si ferma. Applausi al governo - fischi a parlamentari Pd. Ovazione ?ai vigili del fuoco : «Eroi». Diretta : Applausi ai vigili del fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai...

Ponte Morandi Genova - allarme Anief : "Metà delle scuole italiane ha 50 anni" : "Il logoramento delle strutture hanno prodotto la chiusura o la necessità di ristrutturare sempre più scuole".

Lega Pro : niente Coppa Italia domenica per Genova : La Lega Pro si ferma: adesso è ufficiale. "In segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova, il campionato ha deciso di fermarsi", ...

Genova - ponte Morandi - l'annuncio di Danilo Toninelli : 'Inviata a Autostrade per l'Italia lettera con revoca concessione' : Il dado è tratto. In serata infatti il ministro ai Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli ha ufficializzato quanto preannunciato 48 ore fa dal vicepremier Luigi Di Maio: 'Il mio ministero ha ...

Dopo Genova l'Italia si scopre fragile : tutti i ponti a rischio crollo (secondo il Codacons) : Partendo dal caso del ponte crollato a Genova l'attenzione si è spostata tuttavia anche su tutte le infrastrutture che in...

Crollo ponte Genova - Salvini : “Notte di ricerche - i vigili del fuoco orgoglio dell’Italia” : “Altra notte di soccorsi e di ricerche. A Genova i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per demolire e rimuovere le macerie. Grazie, eroi, siete l’orgoglio dell’Italia“: lo ha scritto in un post su Facebook Matteo Salvini. L'articolo Crollo ponte Genova, Salvini: “Notte di ricerche, i vigili del fuoco orgoglio dell’Italia” sembra essere il primo su Meteo Web.

La tecnologia può evitare che si ripeta la tragedia di Genova? La soluzione di due startup italiane : Le tecnologie per monitorare ponti, viadotti e infrastrutture ci sono, sono all'avanguardia e potrebbero aiutare gli ingegneri a prevenire tragedie come quella successa a Genova. Alcune sono state ...

Genova - revoca concessioni ad Autostrade per l'Italia/ Di Maio - "chi non vuole dovrà passare sul mio cadavere" : revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia dopo crollo del ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 23:22:00 GMT)

Ponte Morandi - Forza Italia vuole una commissione d'inchiesta sulla strage di Genova : 'Bene ha fatto Forza Italia, su iniziativa delle capigruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, a chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta sullo stato delle infrastrutture Italiane.