Genova applaude i pompieri Salvini | Ne assumiamo altri 1 500

ilgiornale

: RT @Keynesblog: La gente applaude quello che continuava a festeggiare la sera in cui il ponte è crollato, che si faceva i selfie tra le mac… - jo_mil1049 : RT @Keynesblog: La gente applaude quello che continuava a festeggiare la sera in cui il ponte è crollato, che si faceva i selfie tra le mac… - alkhimiyah : RT @DiegoFusaro: Funerali di Genova. Il popolo fischia il partito dell'élite finanziaria e applaude il governo nazionale-popolare. Non v'è… - DaisyC87618825 : RT @DiegoFusaro: Funerali di Genova. Il popolo fischia il partito dell'élite finanziaria e applaude il governo nazionale-popolare. Non v'è… -

(Di sabato 18 agosto 2018) Il video fa venire i brividi. I, i soccorritori, gli eroi che hanno tirato fuori dalle macerie del ponte dii vivi e, purtroppo, i corpi dei tanti (troppi) morti. A loro i genovesi che si trovavano nella chiesa dove si sono svolti i funerali di Stato per le vittime del viadotto Morandi hanno riservato un lungo e caloroso applauso. Un ringraziamento sentito, che non è sfuggito a chi si trovava lì.Matteo, sulla sua pagina Facebook, ha voluto in qualche modo rimarcare questo affetto dimostrato dai cittadini nei confronti di chi si è speso per prestare il primo, fondamentale, soccorso. Sono gli stessi angeli che intervengono nei terremoti, nei disastri in tutto il territorio nazionale. Ed erano anche lì, sotto il maledetto ponte Morandi. "Emozionanti applausi ai Vigili del Fuoco a- ha scritto su Facebook il leghista - Non smetteremo mai di ringraziarvi per ...