Gamescom 2018 | interessanti rivelazioni da parte delle case di sviluppo più importatati

Overwatch - Diablo - World of Warcraft e molto altro : Blizzard sarà tra i protagonisti della Gamescom 2018 con tutti i principali franchise : Con la Gamescom 2018 che si avvicina sempre di più, Blizzard ha rivelato i suoi piani per l'importante evento. Quest'anno, Blizzard promette di portare tutti i principali franchise alla manifestazione: Diablo, Starcraft, Warcraft, Overwatch, Heroes of the Storm e Hearthstone. Blizzard ospiterà una cerimonia di apertura della durata di un'ora, quindi ciascuno dei giochi, ad eccezione di Hearthstone, avrà un panel di varie durate, dai 30 minuti a ...

Activision svela la line-up per la Gamescom 2018 : tra i protagonisti Sekiro : Shadows Die Twice e Call of Duty : Black Ops 4 : Anche se l'E3 2018 si è concluso poco tempo fa, abbiamo un'altra enorme e importante manifestazione letteralmente dietro l'angolo: la Gamescom di Colonia. A partire da martedì 21 agosto 2018, tantissimi publisher di tutto il mondo si incontreranno per mostrare i loro nuovi giochi in arrivo. Oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo che Activision ha annunciato la sua line-up per l'evento.La sorpresa più grande è che Sekiro: ...

Daymare : 1998 annuncia la presenza alla Gamescom 2018 con un inquietante teaser trailer : Con un comunicato stampa diramato oggi, il team di sviluppo italiano Invader Studios ha voluto annunciare la propria partecipazione alla Gamescom 2018 con una nuova demo giocabile di Daymare: 1998, l'interessante survival horror in terza persona che promette di metterci a dura prova con meccaniche hardcore di vecchio stampo.In occasione dell'annuncio, gli sviluppatori hanno inoltre pubblicato un nuovo teaser trailer di gameplay estremamente ...

Tencent Games ed ESL insieme alla Gamescom 2018 per un evento pre-stagionale di Arena of Valor : Tencent Games ed ESL hanno annunciato la seconda stagione dell'adrenalinica competizione sportiva per dispositivi mobili di Arena of Valor. Una sfida di esibizione tra i migliori talenti europei darà il via alla seconda stagione della Valor Series durante la Gamescom di quest'anno, a Colonia, in Germania. L'inizio della stagione, invece, è fissato per l'8 settembre, cui seguiranno otto settimane di intensa azione esportiva mobile in tre regioni, ...

Gamescom 2018 : gli organizzatori svelano i candidati agli Award di quest'anno : A pochi giorni dall'inizio della Gamescom 2018, gli organizzatori di una delle più importanti fiere di settore d'europa hanno rivelato al pubblico i candidati degli Award di quest'edizione, che come di consueto si dividono in numerose categorie che vi presenteremo in questa notizia.Le categorie sono composte da non più di tre videogiochi, e rappresentano il meglio nei generi più popolari del mercato: troviamo quella dedicata al miglior ...

Battlefield V : ecco il nuovo spettacolare trailer della Gamescom 2018 : Solo poche ore fa EA ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Battlefield V per celebrare l'imminente inizio della Gamescom 2018.Il trailer intitolato "Devastation of Rotterdam" è composto da sequenze di gioco tratte da varie location che ci troveremo a visitare nelle modalità multiplayer, inclusa l'Europa e il Nord Africa.Dopo la presentazione vista in occasione dell'E3 2018, possiamo finalmente tornare a guardare più da vicino il nuovo fps di ...

Gamescom 2018 : Focus Home Interactive la sua lineup : Focus Home Interactive ha presentato con un po' di anticipo la sua lineup prevista per la fiera videoludica del Gamescom 2018, che sarà tenuto nella città di Colonia nel nord della Germania.Ebbene, come riporta anche Gematsu, i giornalisti avranno modo di provare ed esplorare alcuni dei titoli più attesi del publisher attraverso diverse presentazioni, interviste e sessioni di gioco.I giochi presenti saranno: Read more…

Gamescom 2018 : la nuova puntata di Inside Xbox includerà "contenuti mai visti prima" : Come ogni anno, Microsoft sarà tra i protagonisti dell'E3 2018 e la compagnia ha fissato oggi l'appuntamento per una nuova puntata della diretta mensile Inside Xbox, che anche ad agosto si occuperà di approfondire i videogiochi in arrivo su Xbox One, o quelli usciti da poco sulla console ammiraglia del colosso di Redmond.Sul proprio blog, Larry "Major Nelson" Hryb ha confermato quindi che vedremo in azione Forza Horizon 4, ma anche Sea of ...

Devil May Cry 5 è pronto per la Gamescom 2018 : la demo che sarà mostrata all'evento è completa : Devil May Cry 5, il quinto episodio principale della serie di giochi d'azione di Capcom, sarà giocabile alla Gamescom e il director Hideaki Itsuno ha confermato su Twitter che lo sviluppo della demo per l'evento di Colonia è stata completata. Come riporta Gamingbolt, questa sarà la prima build giocabile di Devil May Cry 5 e quindi una grandissima occasione per vedere il gioco in azione.Itsuno ha anche condiviso la schermata iniziale della demo ...

Gamescom 2018 : Ubisoft svela la sua line-up : Dopo l'E3 2018, si avvicina un altro importante evento per il mondo videoludico, la Gamescom 2018 che si terrà a Colonia dal 21 al 25 agosto. Alcune tra le più importanti aziende del settore hanno già confermato la propria presenza alla fiera, comunicando quali giochi porteranno. Ora è il turno di Ubisoft che, come riporta GoNintendo, ha svelato la sua line-up.Eccola qui di seguito:Read more…

Square Enix presenta la propria line up per la Gamescom 2018 : Manca sempre meno all'apertura della Gamescom 2018, e con un comunicato stampa diramato oggi Square Enix ha voluto darci un assaggio della ricca line up che impreziosirà lo stand del publisher, che occuperà un'area di oltre 1500 metri quadrati nella hall 9.1 della fiera.I visitatori potranno provare le demo dei giochi Square Enix in quasi 200 postazioni e tuffarsi nei fantastici universi di Shadow of the Tomb Raider, Kingdom Hearts III, Dragon ...

Sega tra i protagonisti della Gamescom 2018 con Total War : Three Kingdoms - Team Sonic Racing - Football Manager 2019 e molto altro : Sega presenterà i suoi titoli più attesi alla Gamescom 2018, tra cui Total War: Three Kingdoms, Team Sonic Racing, Valkyria Chronicles 4, Fist of the North Star: Lost Paradise, Persona 3 Dancing in the Moonlight e Persona 5 Dancing in the Starlight. Tutti i titoli saranno giocabili allo stand Deep Silver nella Hall 9, B011-C010 assieme all'entusiasmante Football Manager 2019, del quale vi abbiamo riportato la data di uscita.Team Sonic Racing, ...

CD Projekt RED non mostrerà il gameplay di Cyberpunk 2077 alla Gamescom 2018 : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti allo scorso E3 2018, il gioco si è mostrato con uno splendido trailer ma anche con una demo a porte chiuse riservata ai membri della stampa. In seguito molte testate specializzate hanno condiviso le proprie impressioni sulla demo e, questo, non ha fatto altro che accrescere l'attesa da parte dei fan.In precedenza, CD Projekt RED aveva affermato che il gioco poteva essere presente anche alla ...

Gamescom 2018 : Super Mario Party e Super Smash Bros. Ultimate illuminano la line up di Nintendo : A poche settimane dall'apertura dell'evento Nintendo ha svelato oggi la propria line up per la Gamescom 2018, a cui parteciperà con un grande stand nella Hall 9 in cui sarà possibile vedere in azione e giocare alcuni degli attesissimi titoli in arrivo per Nintendo Switch.Come riporta Dot eSports, le punte di diamante della line up non possono che essere rappresentate da Super Mario Party e Super Smash Bros. Ultimate, il grande protagonista ...