Galaxy Skin di Fortnite Android in arrivo per tutti? Il falso leak e l’amara verità

optimaitalia

: #GalaxySkin di #Fortnite in arrivo per tutti? Il falso leak e l'amara verità - OptiMagazine : #GalaxySkin di #Fortnite in arrivo per tutti? Il falso leak e l'amara verità - esme929292 : USO LA SKIN GALAXY- REAZIONE FINALE D3peZ Gaming ( FORTNITE ): - vesnapavan : Collezione Skin &Skin Galaxy. -

(Di sabato 18 agosto 2018)è disponibile su diversi dispositivi Samsung e la beta ormai aperta anche a questi altri smartphone. Rimane però un'esclusiva per gli utenti dei device della casa sud coreana: unache praticamente è diventata molto rara, la cosiddetta. Certo,è ormai disponibile su tutte le piattaforme come PS4, Xbox One, Nintendo Switch e iOS, ma larimane ad esclusivo uso di determinati utenti.Arriverà mai agli altri? Questo ha riferito un recentissimodi FNBRs, un noto account Twitter che tende a pubblicare informazioni riservate suben prima degli annunci ufficiali. Così recitava un tweet di questo account, poi cancellato, riportato da Comicbook.com: "Sembra che la promozione per Note 9 eS Tab 4 presto finirà e lasarà acquistabile da chiunque, secondo un dipendente del supporto Samsung. Secondo ...