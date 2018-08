Gaetano Gifuni morto | il segretario generale della Presidenza della Repubblica con

ilfattoquotidiano

: E' morto Gaetano #Gifuni, ex segretario generale del #Quirinale con i presidenti della Repubblica Oscar Luigi Scalf… - Agenzia_Ansa : E' morto Gaetano #Gifuni, ex segretario generale del #Quirinale con i presidenti della Repubblica Oscar Luigi Scalf… - repubblica : È morto Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale. Fu ministro del governo Fanfani [news aggiornata alle… - doloresebasta : RT @MPenikas: HuffPost: Morto Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale -

(Di sabato 18 agosto 2018) Addio a. Dopo una vita spesa al servizio delle istituzioni, ilcon Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi dal 1992 al 2006, è scomparso all’età di 86 anni. Nato a Lucera in provincia di Foggia il 25 giugno 1932,è stato anchedel Senato per ben 17 anni (sotto ladi Amintore Fanfani, Giovanni Spagnolli, Tommaso Morlino, Vittorino Colombo, Francesco Cossiga, Giovanni Malagodi e Giovanni Spadolini), nonché ministro per i rapporti con il Parlamento del governo Fanfani nel 1987, una parentesi di soli tre mesi. Laureato in giurisprudenza, nel 1955viene assunto in Confindustria e dopo quattro anni, nel 1959, grazie al superamento del concorso, entra a far parte dell’amministrazione di Palazzo Madama. Era il padre dell’attore Fabrizio. “ha servito ...