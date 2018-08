GAETANO GIFUNI È MORTO Simbolo delle istituzioni | fu segretario generale del Quirinale

GAETANO GIFUNI morto - il segretario generale della Presidenza della Repubblica con Scalfaro e Ciampi aveva 86 anni : Addio a Gaetano Gifuni . Dopo una vita spesa al servizio delle istituzioni, il segretario generale della Presidenza della Repubblica con Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi dal 1992 al 2006, è scomparso all’età di 86 anni . Nato a Lucera in provincia di Foggia il 25 giugno 1932, Gifuni è stato anche segretario generale del Senato per ben 17 anni (sotto la Presidenza di Amintore Fanfani, Giov anni Spagnolli, Tommaso Morlino, Vittorino ...

