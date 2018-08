Furto nella villa di Diego Dalla Palma. Bottino da migliaia di euro : Il noto truccatore e presentatore tv ha ndenunciato il Furto la sua residenza nell'Altopiano di Asiago

Roma. Arrestati 3 uomini per Furto nella notte di ferragosto : Cronaca di Roma – Tre georgiani Arrestati nella notte di ferragosto dagli agenti della Polizia di Stato di Roma, erano già entrati in un appartamento e avevano tentato di visitarne altri due. È stata ancora una volta determinate la tempestività della chiamata al 112 NUE, per segnalare ”rumori sospetti”, che ha permesso in pochi istanti ad una pattuglia del commissariato Romanina di arrivare in via Libero Leonardi. Sul posto gli ...

A Casatenovo i ladri scappano dopo un Furto e finiscono nella villa di Berlusconi : Stavano fuggendo dai Carabinieri dopo un furto, quando hanno pensato bene di nascondersi nel giardino della villa di Silvio Berlusconi a Casatenovo, proprio mentre l'ex premier e la compagna erano in casa. L'episodio, raccontato da Il Giorno, risale a una sera di inizio mese: dopo aver svaligiato un'abitazione della zona, i ladri hanno scavalcato l'alto muro di cinta della dimora di via San Gaetano di Rogoredo, acquistata e completamente ...

Paura per Bocelli : nuovo tentativo di Furto nella sua villa a Forte dei Marmi : Ancora un tentativo di furto nella villa a Forte dei Marmi di Andrea Bocelli. Mentre il tenore si trovava ad un veento benefico, i ladri hanno tentato nuovamente il blitz come accaduto già a luglio scorso. Questa volta a mettere in fuga i malviventi è stata la domestica che vedendo la luce accesa nella depandance della villa è subito intervenuta. La donna si è messa ad uralre, come riporta PisaToday, e così i ladri si sono dati alla fuga. La ...

Andrea Bocelli nel mirino : nuovo tentativo di Furto nella sua villa : Forte dei Marmi, 11 agosto 2018 - nuovo tentativo di furto nella villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. Dopo l'episodio accaduto nella notte tra il 4 e il 5 luglio, nella serata di ieri l'...

Furto nella notte - rubano Madonnina e la rimpiazzano con una bottiglia di vino : Il singolare episodio ha destato molto scalpore a Curtarolo, nel Padovano, dove in molti al mattino, passando nella zona, si sono trovati di fronte all'altarino profanato.Continua a leggere

Tentato Furto nella villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi - : Dei ladri si sono introdotti nel giardino dell'abitazione, ma sono stati intercettati dai vigilantes che si occupano della sicurezza. I malviventi sono scappati a mani vuote

Forte dei Marmi - tentato Furto nella villa di Bocelli : Paura nella notte per il tenore Andrea Bocelli e la sua famiglia. Alcuni malviventi sono riusciti a forzare il cancello e a introdursi nel giardino della sua villa sul lungomare di Forte dei Marmi in Toscana. I due ladri sono stati subito sorpresi dalla sorveglianza interna che li ha messi in fuga.Come riferisce La Nazione tutto si sarebbe consumato in pochi minuti, con i banditi si sono ritrovati faccia a faccia con i vigilantes. I ladri hanno ...

Lecco - terzo Furto nella villa di Celentano : uomini incappucciati messi in fuga dall'allarme : Claudia Mori e Le guardie giurate che presidiano la proprietà hanno notato alcune ombre scure incappucciate aggirarsi nel parco, allertando immediatamente le forze dell'ordine. Nuovo tentativo di ...

Milano - sgominata banda di ladri di auto di lusso : in 29 nella rete dei carabinieri. Il Furto dei suv nel video della sorveglianza : I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza nei confronti di 28 cittadini romeni ed uno ceco, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ai danni di concessionarie e rivenditori di autoveicoli, ditte e negozi di telefonia, nonché di ricettazione della ...

Furto nella casa-museo di Spadolini : Firenze, 17 giu. , Adnkronos, - - Furto nella notte alla Fondazione Nuova Antologia "Giovanni Spadolini" a Firenze: i ladri hanno rubato preziose medaglie storiche del Risorgimento appartenute alla ...