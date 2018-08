Funerali di Stato Genova - il dolore e la commozione dei presenti : Tanto dolore per una tragedia, l'ennesima, a colpire la città di Genova. Questo quanto traspare dalle immagini dei Funerali di Stato per le vittime del crollo del Ponte Morandi, catastrofe che ha ...

Genova - i Funerali di Stato. Bagnasco : «La città è stata ferita al cuore - ma non si arrende» : È il giorno del lutto a Genova. Nel padiglione Jean Nouvel della Fiera del capoluogo ligure, è il giorno dei funerali di stato per 19 delle vittime, finora 41, del crollo del ponte Morandi del 14 agosto scorso. «Il crollo del ponte sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferita è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i ...

Funerali di Stato. Bagnasco : «Genova ferita al cuore non si arrende». Applausi a Mattarella e al governo - fischi al Pd. Ovazione ai Vigili del Fuoco : «Eroi» : GENOVA - Applausi ai Vigili del Fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno portato il loro...

Genova - Funerali di Stato per le vittime del Ponte Morandi. I morti sono 42 : Genova è sotto lo sguardo del mondo. La tragedia ci ha fatto toccare con mano la fragilità umana. Genova non si arrende, giustizia doverosa. Ci auguriamo che i numerosi sfollati possano ritrovare ...

"Genova non si arrende" - Bagnasco ai Funerali di Stato/ Ultime notizie ponte Morandi - diretta video streaming : ponte Morandi, funerali di Stato: diretta streaming video, Ultime notizie Genova. Alle esequie applausi per il Presidente della Repubblica Mattarella e per il governo. Fischi per il Pd.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 12:45:00 GMT)

Funerali dei quattro amici morti a Genova - uno dei papà : 'Mio figlio è stato ammazzato' : 'E' stato un omicidio di stato'. Con un filo di voce, Roberto Battiloro, padre di Giovanni, uno dei quattro amici morti il 14 agosto nel crollo del ponte di Genova, ha pronunciato parole durissime prima di dare l'ultimo saluto a suo figlio e agli altri ragazzi. Si sono svolti ieri pomeriggio alle 17 e 30 nella basilica gremita di Santa Croce di Torre del Greco, le esequie di Giovanni Battiloro, 29 anni, Matteo Bertonati, 26, Gerardo Esposito, ...

Genova - Funerali di Stato per le vittime del Ponte Morandi. I morti sono 42 : funerali di Stato per le vittime del disastro di Genova , ma non per tutti: solo 18 bare sono sfilate oggi, sabato 18 agosto, alla Fiera di Genova , nel padiglione Jean Nouvel, dove il Cardinal Angelo ...

Genova - Funerali di Stato tra applausi - <br>abbracci e qualche fischio : Ai funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, che si sono svolti oggi, sabato 18 agosto 2018, a quattro giorni dalla tragedia, l'applauso più lungo e più sentito, come è giusto che sia, è Stato riservato ai soccorritori, ai Vigili del Fuoco e ai volontari della Protezione Civile, che hanno scavato giorno e notte per quattro giorni per salvare vite e per recuperare corpi. Anche il governo Conte è Stato applaudito dai ...

Ponte Morandi - oggi lutto nazionale. In corso i Funerali di Stato per 19 vittime : applausi per Mattarella. Bagnasco : “Giustizia doverosa ma nulla potrà cancellare” – LA DIRETTA : oggi è la giornata del lutto nazionale, in cui tutta l’Italia si stringe attorno a Genova per piangere le vittime del crollo del Ponte Morandi. Un lungo, commosso applauso ha accolto una delegazione delle squadre dei vigili del fuoco al loro ingresso nel padiglione blu della Fiera di Genova, dove l’arcivescovo Angelo Bagnasco ha celebrato i funerali di Stato: “Sappiamo che qualunque parola umana, seppure ...

Funerali di Stato. Bagnasco : «Genova ferita al cuore non si arrende». Applausi a Mattarella e al governo - fischi al Pd. Ovazione ai Vigili del Fuoco : «Eroi» Diretta : GENOVA - Applausi ai Vigili del Fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno portato il loro...

I Funerali di Stato a Genova - Bagnasco : la città non si arrende : Il numero dei morti per la tragedia del ponte Morandi sale a 41: nella notte recuperata l'auto su cui viaggiava la famiglia Cecala: il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni. Albert, il cittadino tedesco conteggiato tra i dispersi, ha telefonato questa mattina in Prefettura rassicurando i soccorrittori: rimane da trovare solo l’operaio Amiu Mirko Vicini...

Funerali di Stato - Bagnasco : «Genova non si arrende - giustizia doverosa» Diretta : Alla Fiera di Genova anche i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati e il presidente del Consiglio Conte

Funerali di Stato a Genova - applausi per vigili del fuoco e governo. Bagnasco : «Giustizia doverosa» : Le esequie di 19 vittime del crollo del ponte Morandi davanti a Mattarella e alle più alte cariche dello Stato. applausi anche per Salvini e Di Maio

Genova - ai Funerali di Stato applausi per Mattarella e il governo. Recuperate altre tre vittime : 41 morti : Un cuscino di piccole rose gialle sulla bara bianca di Samuele, otto anni, la più piccola delle 41 vittime finora accertate del crollo del ponte Morandi a Genova. I fiori gialli spiccano su quella bara che è al centro dell’area antistante l’altare allestito nel padiglione Blu della Fiera di Genova, zona porto. Appena dietro il feretro di Samuele c...