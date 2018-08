Fulmine danneggia la pista dell' aeroporto di Cagliari | voli deviati a Catania

Maltempo Molise : Fulmine danneggia tetto di una casa a Montenero di Bisaccia : Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in Basso Molise a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la zona nelle scorse ore: un fulmine ha danneggiato un’abitazione a Montenero di Bisaccia (Campobasso), numerosi gli scantinati allagati. I pompieri di Termoli e del Distaccamento di Santa Croce di Magliano (Campobasso) sono intervenuti in diversi scantinati di Portocannone (Campobasso). L'articolo Maltempo Molise: fulmine ...