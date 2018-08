: Fonti Chigi: no stop revoca concessione - TelevideoRai101 : Fonti Chigi: no stop revoca concessione - nessunoindietro : RT @Virus1979C: l presidente del Consiglio Giuseppe Conte andrà stasera a Genova, in prefettura. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. - Virus1979C : l presidente del Consiglio Giuseppe Conte andrà stasera a Genova, in prefettura. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. -

"Abbiamo avviato la procedura per la caducazione dellae certo non la interromperemo perché Autostrade offre di stanziare fondi per riparare i gravi danni conseguenti alla tragedia". Lo sottolineanodi palazzoa commento della proposta di Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, precisando che "eventuali somme, per quanto riguarda il governo,verranno accettate solo a titolo di parziale riparazione dei danni, senza alcun pregiudizio per i maggiori danni e per la caducazione della".(Di sabato 18 agosto 2018)