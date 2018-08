Flat tax 2019 | come funziona e chi ne trae beneficio

Flat tax e piccole imprese - ecco la mini imposta da 100 mila euro : La proposta della maggioranza prevede un'aliquota unica al 15% per partite Iva e piccole imprese fino a 100.000 euro di ricavi o compensi. Il costo stimato è di 3,5 miliardi di euro. Ulteriore ...

Partite Iva - arriva la mini Flat tax per i ricavi fino a centomila euro : La maggioranza accelera sulla riforma fiscale destinata, a medio-lungo termine, a ridurre le tasse su tutti i lavoratori dipendenti. Ma per ragioni di bilancio, in questa fase, si è scelto di partire ...

Flat tax - il primo passo che rivoluziona il fisco italiano : aliquota al 15% : Il piano per l'introduzione della Flat tax del governo Lega-M5s potrebbe partire con una versione già definita 'mini'. Alla Camera è stata depositata una proposta di legge da parte della Lega, e ...

Arriva la Flat tax : aliquota al 15% per le imprese fino a 100mila euro : È pronta la 'mini Flat tax', per estendere il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, fino a 100 mila euro di 'ricavi o compensi' l'anno. La proposta ...

Fisco - arriva la 'mini Flat tax' per imprese fino 100mila euro : ANSA, - ROMA, 16 AGO - E' pronta la "mini flat tax", per estendere il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, fino a 100 mila euro di "ricavi o ...

In Italia è debole lo Stato e forte L'anti-Stato, composta da ciascuno di noi. Per questo è impossibile pensare che possa funzionare la flat tax, spiega SERGIO LUCIANO

Flat tax e altre false promesse : Roma. Lega e Cinque stelle vogliono introdurre la Flat tax (anche se non è “Flat” visto che avrebbe due o addirittura tre aliquote) senza aver predisposto adeguate coperture. Il che è paradossale, osserva l’ex viceministro dell’Economia Enrico Morando parlando con il Foglio, perché una vera Flat tax

In un videomessaggio su Facebook, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ripercorso i primi due mesi dell'esecutivo. Dalla questione migranti al decreto dignità, dal cosiddetto Air Force Renzi all'approvazione del Milleproroghe. Per poi rilanciare: "Da settembre ci aspettano sfide importanti. Flat tax e redditto di cittadinanza restano le priorità".

La manovra? Flat tax - reddito minimo e grandi opere : piano per investimenti pubblici da 50 miliardi : Lo scopo del ministro dell'Economia è sbloccarne quanti più possibile nel più breve tempo possibile. La Lega Nord appoggia totalmente la linea di Tria sugli investimenti pubblici, mentre il Movimento ...

In un videomessaggio su Facebook, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ripercorso i primi due mesi dell'esecutivo. Dalla questione migranti al decreto dignità, dal cosiddetto Air Force Renzi all'approvazione del Milleproroghe. Per poi rilanciare: "Da settembre ci aspettano sfide importanti. Flat tax e redditto di cittadinanza restano le priorità".

"Nel 2019 un primo assaggio di Flat tax per le partite Iva" : il piano della Lega : Il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci: "Al ministero stiamo studiando la riduzione delle aliquote Irpef e...

Flat tax al 15% sui redditi aggiuntivi : la proposta di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni : L'approvazione della Legge di Bilancio 2019 ha ormai tempi stretti, e sul tavolo dell'esecutivo targato Lega e M5S tanti sono i temi e le problematiche di ordine economico da affrontare. Soprattutto è necessario concretizzare quanto previsto dal contratto di governo, a partire dalla revisione delle aliquote fiscali con l'introduzione della Flat tax. L'esigenza primaria è quella di introdurre la nuova normativa [VIDEO] senza andare a gravare sul ...

Boccia (Confindustria) ad Affari'Prima Flat tax per impresa-lavoro' : Intervista di Affaritaliani.it al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sulla Legge di Bilancio. "Se vogliamo fare tutto e subito è chiaro che i conti pubblici non terranno. Se invece ci diamo un arco temporale di cinque anni..." Segui su affaritaliani.it

