Fernando Alonso | la rabbiosa confessione sul suo addio alla F1

Fernando Alonso : “La F1 è noiosa e scontata - show povero : dopo i test si sa già il vincitore. Mi ritiro per questo” : Fernando Alonso ha annunciato l’addio alla Formula Uno dopo 17 stagioni di militanza nella massima categoria automobilistica e lo spagnolo non sembra avere particolari rimpianti, anzi ha speso parole dure nei confronti del Circus durante la prima conferenza stampa rilasciata in seguito al suo annuncio. Il due volte Campione del Mondo è presente a Silverstone dove nel weekend si corre una tappa del WEC e ha spiegato i motivi della sua ...

McLaren : Sainz sarà l'erede di Fernando Alonso - Motori : ... non è un segreto che sia un grande estimatore di Fernando ed è giusto che a prendere il suo posto sia uno spagnolo dal cognome leggendario in questo sport'.

Formula 1 - Mondiale 2019 : Carlos Sainz in pole per prendere il posto di Fernando Alonso : Si avvicina la scelta di Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, per il nome del pilota che dal prossimo anno sostituirà Fernando Alonso nel Mondiale di F1. Stando alle ultime voci ...

Fernando Alonso - ora è caccia alla Tripla Corona. Il ritiro dalla F1 e il mirino sulla 500 Miglia per entrare nel mito. Stagione intera nella Indy? : Fernando Alonso ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro dalla Formula Uno dopo aver vinto due Mondiali (2005 e 2006 al volante della Renault), aver disputato 17 stagioni e aver preso parte a 305 GP (diventeranno 314 al termine della Stagione). Con 32 successi e 97 podi alle spalle, l’asturiano ha deciso di abbandonare il Circus dopo delle stagioni deludenti alla McLaren con cui non è riuscito a combinare molto. L’ex ferrarista ...

Felipe Massa - che frecciate a Fernando Alonso - : Felipe Massa ha attaccato l'ex compagno della Ferrari Fernando Alonso. Il pilota brasiliano è entrato nella diatriba innescata dalle parole del team manager della Red Bull Christian Horner , 'Alonso ...