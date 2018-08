Fa i selfie ai funerali di Stato Ma Salvini zittisce gli sciacalli

ilgiornale

: I selfie, ai funerali di Stato. I selfie. - frankiehinrgmc : I selfie, ai funerali di Stato. I selfie. - HuffPostItalia : 'Se questo è un ministro', polemica social per il selfie di Salvini ai funerali di Stato a Genova - Agenzia_Ansa : Selfie ai funerali di #Genova, #Pd: '#Salvini indecente' -

(Di sabato 18 agosto 2018) Le polemiche, quelle, non mancano mai. Neppure nel giorno del funerale diper le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Matteo, insieme ad altri esponenti del governo, è andato alla Fiera di Genova per partecipare alla Messa officiata dal cardinal Bagnasco. E il Pd ne ha subito approfittato per far scadere tutto nella bagarre politica. Anche oggi.Proviamo a raccontare i fatti. Mentre usciva dal padiglione B alla fine delle esequie,chiamato da alcune persone che volevano salutarlo. Qualche stretta di mano, due parole di conforto. Anche questo può servire ad una città ferita che si trova piegata in due da un avvenimento unico, terribile, straordinario. Già al suo ingresso, insieme a Di Maio, il ministro dell'Interno erasommerso dagli applausi (fischi, invece, riservati al Pd) e si era fermato a consolare una donna in lacrime.Bene. Mentre cerca ...