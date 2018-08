Emma Marrone lesbica? L’ira della cantante | ‘Vergognatevi’

Emma Marrone furiosa dopo l’etichetta di Lesbica - risponde la rivista colpevole : Emma Marrone contro “Io Spio” che le dà della Lesbica: la replica Non tende a placarsi il polverone che è stato sollevato nella giornata di ieri dal titolo della copertina di “Io Spio”. Il settimanale, nato lo scorso luglio, ha preso di mira Emma Marrone e la sua sessualità scatenando l’ira della cantante che ha parlato di un vero e proprio “ritorno al Medioevo”, non per l’insinuazione ma perché il suo presunto orientamento sessuale possa essere ...

Io Spio a Emma Marrone : “Non è che sei tu ad avere la coda di paglia?” : Io Spio e la risposta ad Emma Marrone dopo il titolo “Emma lesbica?” Il titolo del settimanale Io Spio che vede protagonista la cantante Emma Marrone continua a far discutere. “Emma lesbica? Tutta la verità” si legge sulla copertina del settimanale a cui la stessa Emma ha voluto rispondere. Anche Io Spio, adesso, ha voluto […] L'articolo Io Spio a Emma Marrone: “Non è che sei tu ad avere la coda di ...

Presunta omosessualità di Emma Marrone : la cantante sbotta sui social : Diverse le notizie di gossip che in questi giorni stanno girando sul conto della cantante salernitana Emma Marrone. Dalle voci di un possibile ritorno di fiamma con l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino all'ultimo titolo del settimanale Lo Spio: "Emma Marrone lesbica?". La cantante, formatasi nel talent Amici di Maria De Filippi, si è ritrovata immersa improvvisamente in una bufera mediatica. I produttori e la redazione del settimanale ci ...

Emma Marrone ed il caso di Omosessualità : La rivista Io Spio risponde alle accuse : Ieri pomeriggio Emma Marrone si è infuriata per il titolo del settimanale Io Spio “Emma Lesbica? Tutta la verità”. La cantante è anche stata accusata di omofobia da diversi follower, che hanno trovato la sfuriata eccessiva. Oggi Io Spio ha risposto ad Emma con un lungo post. Dopo che anche Fabrizio Corona aveva preso le distanze “Noi non siamo contro di te, che per noi sei un personaggio caro ma esattamente come tutti gli altri, né tantomeno ...

Emma Marrone : «Se l’Italia sta tornando al Medioevo» : Più che una risposta piccata, un lungo sfogo contro l’omofobia e la caccia al «diverso». Emma Marrone, in un post via Instagram, commenta il titolo di un settimanale di gossip che in copertina, accanto a un suo scatto in bikini, recita: «Emma Marrone lesbica? Tutta la verità». «Adesso ve la dico io la verità», scrive la cantante in Rete ai 3 milioni di follower, «la verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che questo Paese sta ...