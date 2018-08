Emiro del Qatar a Brindisi dopo 21 anni Ringrazia nonna Teresa per ospitalità | Era

L'Emiro del Qatar sbarca a Brindisi per salutare "nonna Teresa" : Teresa Borsetti è una donna Brindisina di 89 anni che 21 anni fa aveva ospitato il principe arabo senza rendersi conto...

Brindisi - l’Emiro del Qatar torna a trovare l’anziana signora che lo ospitò 21 anni prima : ecco la loro storia : C’era una volta un’anziana signora che abitava nella zona più antica del porto di Brindisi, “le sciabiche”. Era una calda giornata estiva del 1997 e Teresa Borsetti si era seduta su quella sedia accanto alla porta di casa che non manca mai nei paesi del Sud Italia. Si godeva l’aria di mare e osservava il via vai dei pescatori tra i vicoli. Poco distante, sul lungomare Regina Margherita, passeggiava con la sua ...

La morte del Real è fortemente esagerata. Almeno con CasEmiro : Un giocatore non fa una squadra. Ottavio Bianchi, il tecnico dello scudetto del Napoli di Maradona, lo ripeteva spesso per convincere giornalisti ed esperti. E forse, sussurravano i maligni, per convincere pure se stesso. Un giocatore non fa una squadra, lo ha ripetuto per tutta l'estate anche Julen