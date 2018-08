Domenica col Giro del Casentino ultracentenario Via e arrivo a Corsalone

Fiuggi - Domenica 19 agosto va in scena il Canzoniere Anticolano : Fiuggi – Dopo il battesimo del palcoscenico, l’estate passata a FiuggiPlateaEuropa e il successo riscosso alla sala Margana di Roma

Ascolti TV | Domenica 12 Agosto 2018 : Josephine, Ange Gardien Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 2.229.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale 5 Zucchero – Wanted Tutta un’altra storia ha raccolto davanti al video 1.017.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 gli European Championship (Atletica Leggera) hanno catturato l’attenzione di 1.412.000 spettatori con share del 9.4%; a seguire Seduzione Letale totalizza un a.m. di 735.000 ...

Ascolti TV | Domenica 12 Agosto 2018 : Josephine, Ange Gardien Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 2.229.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale 5 Zucchero – Wanted Tutta un’altra storia ha raccolto davanti al video 1.017.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 gli European Championship (Atletica Leggera) hanno catturato l’attenzione di 1.412.000 spettatori con share del 9.4%; a seguire Seduzione Letale totalizza un a.m. di 735.000 ...

Ascolti tv Domenica 12 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 La serie L'allieva ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Glasgow-Berlino European Championships 2018 .000, %. Il film tv Seduzione letale ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Harry, ti presento Sally ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Zucchero - Wanted, tutta un'altra storia ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 ...

Gina Lollobrigida ospite a Domenica In / Primo colpo di Mara Venier per la nuova edizione : l'attrice conferma! : Gina Lollobrigida sarà tra gli ospiti della nuova edizione di Domenica In! Arriva la conferma dall'attrice: “Ciao Mara. Volevo salutarti e ricordarti che ci vedremo a settembre a Roma”(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:55:00 GMT)

Valerio Scanu in concerto a Colliano Domenica 12. : Non mancherà anche Capovolgo il mondo , il mio nuovo singolo uscito a fine giugno ' Valerio, sul palco, sarà accompagnato da Fabio Greco alle chitarre, Francesco Luzzio al basso, Gianluca ...

Domenica In - il colpaccio di Mara Venier : chi è la vip che vuole portare nel programma : Mara Venier vuole a Domenica in Selvaggia Lucarelli . Lo scrive il sito Blogo riportando l'indiscrezione che la giornalista è stata contattata dalla Venier che 'starebbe pensando ad allestire una ...

Ascolti TV | Domenica 5 Agosto 2018 : L'Allieva - Alessandra Mastronardi Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 2.134.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.073.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Due Madri per una Figlia ha catturato l’attenzione di 1.195.000 spettatori con share del 7.6%. Su Italia 1 Poliziotto in Prova ha intrattenuto 1.023.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai3 Amore a ...

Ascolti tv Domenica 5 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 La serie L'allieva ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Due madri per una figlia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Amore a prima svista ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Poldark ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Poliziotto in prova, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share ...

Domenica 'nera'; ventenne morso da vipera è grave - coppia colpita da fulmine a La Salle e tanti incidenti stradali : Giornata di superlavoro, quella di Domenica 5 agosto, per il soccorso 118 in Valle d'Aosta. L'incidente più grave nella vallata di Clavalité, a Fenis, dove un ventenne valdostano è stato morso da una ...

Napoli - ultima Domenica gratis al museo : «Bonisoli ci ripensi». Ma c'è chi è d'accordo col ministro : «ministro ripensaci, perché i giovani di Napoli hanno bisogno di acculturarsi e scoprire le bellezze della nostra città». E? il messaggio, condiviso da più...

Napoli - stop ai musei gratis di Domenica «Bonisoli ci ripensi». Ma c'è chi è d'accordo col ministro : «ministro ripensaci, perché i giovani di Napoli hanno bisogno di acculturarsi e scoprire le bellezze della nostra città». E? il messaggio, condiviso da più...

Ascolti TV | Domenica 29 luglio 2018. Vince L’Allieva (14.4%) - Poldark 8% - Formula 1 7.9% : L'Allieva: Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 2.294.000 spettatori pari al 14.4% di shar. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.109.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Passione Pericolosa ha catturato l’attenzione di 966.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Come Ti Spaccio La Famiglia ha intrattenuto 1.190.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rai3 ...

Ascolti tv Domenica 29 luglio 2018 : Prime Time Su Rai 1 La serie L'allieva ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Passione pericolosa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Il rompiscatole ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Poldark ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Come ti spaccio la famiglia ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 ...