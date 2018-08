Di Francesco | Torino trasferta insidiosa

Torino-Roma - Di Francesco in conferenza : “Nzonzi non è ancora pronto. Belotti? Diverso da Dzeko” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Torino “Nzonzi si è allenato una sola volta con la squadra e non sarà convocato, ha bisogno di rimettersi in condizione, ha festeggiato giustamente la vittoria del mondiale. Se può giocare con De Rossi? Ho dimostrato di non essere integralista, detto questo potrei farlo come no, ma sono due giocatori su cui si può ...