Dacia Sandero | un successo travolgente inaspettato – ma sperato

(Di sabato 18 agosto 2018) Non penso che in Casa Renault-si sarebbero mai aspettati uncosìdi un’auto neppure più giovanissima. Tutto nasce ormai nel lontano 2008. La Renault – sfruttando le proprie sinergie decide di sfruttare il pianale molti componenti della Clio Seconda serie. Un’auto di fatto ancora valida, che permette una buona abitabilità e un discreto bagagliaio. La prima serie rimane in produzione fino al 2012, quando riceve un sostanziale Face-Lifting. Le linee sono quelle, ma cambia nella sostanza, nella sicurezza attiva e passiva e nelle dotazioni. Diventa un’auto – sempre low cost – ma l’approccio è differente, ora si può permettere di competere con molti modelli in produzione nel Vecchio Continente. I successi arrivano. La domanda cresce e la Renault è costretta (ben contenta) ad ampliarne l’offerta e le ...