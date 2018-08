Crollo ponte Genova | Matteo Salvini | “Nessun fondo dallo Stato | i danni dovrà risarcirli

Crollo ponte Genova - Toti : “Dal Governo 28.5 milioni per l’emergenza” : Il Cdm straordinario convocato in Prefettura a Genova ha deliberato di stanziare 28,5 mln per far fronte alle emergenze causate dal Crollo del Ponte Morandi. Importo che si aggiunge ai 5 mln già stanziati subito dopo la tragedia. “Il Governo ha sostanzialmente riconosciuto i conteggi che abbiamo fatto con la Protezione Civile che ammontano a circa 28,5 mln di euro che si aggiungono ai 5 mln già stanziati precedentemente che ci ...

Crollo ponte Genova : dalla Versilia soldi per gli sfollati : Una parte dell’incasso del concerto di Antonello Venditti, che si svolge questa sera a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi (Lucca), sarà devoluto alle iniziative promosse dal Comune di Genova per le esigenze abitative degli sfollati. E’ quanto hanno deciso l’Amministrazione comunale del Forte, la Fondazione Villa Bertelli e la Croce Verde che hanno aderito all’iniziativa ‘Genova per noi’. I soldi raccolti ...

Benetton - festa a Cortina dopo il Crollo del ponte Morandi/ "Party per 90 invitati il giorno dopo la tragedia" : Benetton, festa a Cortina d'Ampezzo dopo il crollo del ponte Morandi. Il portale La Verità fa sapere: "Party per 90 invitati il giorno dopo la tragedia a Genova"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:50:00 GMT)

Crollo ponte - Roberto Fico : 'Dovere istituzioni è lavorare insieme' : "La tragedia dei giorni scorsi ha colpito in modo profondo un'intera comunità e il Paese. È fondamentale lavorare insieme per individuare gli strumenti e gli interventi migliori per dare ai cittadini ...

In Piemonte i funerali della famiglia distrutta dal Crollo del ponte Morandi : E' stato il vescovo di Pinerolo, nel torinese, a celebrare il funerale di Andrea Vittone, della moglie Claudia Possetti e dei suoi due figli di 16 e 12 anni. I familiari non hanno voluto partecipare ...

Crollo del ponte Morandi : è guerra tra Governo e la società Autostrade : A distanza di pochi giorni dalla tragedia, il Crollo del ponte Morandi provoca ancora enormi polemiche sui segnali di pericolo inascoltati e sulla manutenzione. Occorre, però, trovare una soluzione anche per i 634 sfollati e per la circolazione della citta'. Per il momento, il bilancio conta 38 vittime confermate [VIDEO], tra cui bambini e famiglie interamente distrutte. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato che fara' partire ...

Crollo dl ponte a Genova - dai parenti delle vittime partono le prime denunce : Le prime denunce arrivano nel giorno del lutto in cui l'intera Genova si ferma, trattiene il respiro, si commuove. Non si ferma però il lavoro della procura genovese che indaga sulle cause del Crollo ...

Genova. Crollo del ponte Morandi 43 vittime : morto Marian Rosca : Si aggiorna ancora il bilancio delle vittime della tragedia di Genova. Sono ora 43 i morti causati dal Crollo del

Crollo ponte Genova - Luigi Di Maio : “Non accettiamo elemosine da Autostrade - revocheremo comunque la concessione” : "Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto. L'unica strada che il Governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca", ha dichiarato il vicepremier Luigi DI Maio replicando all'offerta di Autostrade per l'Italia, che ha dichiarato l'intenzione di stanziare un fondo straordinario per sostenere le esigenze immediate delle famiglie delle ...

Crollo ponte Genova : Autostrade - da noi mezzo mld. Di Maio - niente elemosine : "Mi scuso profondamente". Lo ha detto l'ad di Autostrade Castellucci. "Ripristinare il prima possibile la viabilità e ricostruire il ponte sul Polcevera. E' il nostro primo impegno. Abbiamo un ...

Il bilancio delle vittime nel Crollo del ponte Morandi a Genova è di 43 : Roma, 18 ago., askanews, - E' salito a 43 il numero delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. All'Ospedale Policlinico San Martino a seguito delle gravi ferite è infatti morto Marian Rosca, ...

“Ecco cosa faremo”. Crollo ponte Morandi - parla Autostrade. Immediata la risposta della città e del governo : È il tempo della prese di responsabilità, e di dire cosa si farà nell’immediato. A parlare è direttamente Autostrade: “Un fondo per esigenze immediate delle vittime che verrà gestito dal Comune, un progetto per ricostruire il ponte in acciaio in otto mesi, un fondo per indennizzare tutti coloro che saranno costretti a lasciare le loro case durante la ricostruzione”. Così l’amministratore delegato di Autostrade per ...