Crollo ponte Genova | Mattarella | “Tragedia inaccettabile che ha colpito tutta Italia”

Ponte Morandi - il Crollo di Genova ha scoperchiato l’intero sistema delle privatizzazioni : Il dubbio sospeso tra i due monconi del Ponte Morandi rimanda a una delle domande più paradossali proposte da questo tempo: riuscirà la sinistra a salvare il capitalismo? Intendo la poca sinistra ancora capace di pensiero critico, più esattamente un’anti-destra che stenta a trovare una collocazione nella geografia politica. Se lo chiede per esempio l’economista Robert Reich, autore appunto di un saggio che s’intitola Come salvare il capitalismo ...

Crollo Genova - imam a funerali : ogni ponte che crolla crea dolore : Roma, 18 ago., askanews, - 'Il Crollo di un ponte è la metafora di due punti che non si toccano più'. Così un imam della comunità islamica genovese ha preso la parola, a conclusione dei funerali di ...

Crollo del ponte di Genova : anche Mediaset sospende gli spot. Funerali in diretta su Canale 5 : ponte Morandi di Genova anche Mediaset aderirà al lutto nazionale. Proprio come la Rai, la tv del Biscione ha scelto di non trasmettere spot per l’intera giornata di domani. Un cambio di programmazione, fanno sapere, per segnalare al pubblico in modo immediatamente percepibile il senso della giornata. Gli spot, infatti, saranno sostituiti da un cartello di cordoglio in ricordo delle vittime del Crollo. Come già fatto in precedenza ...

Crollo del ponte a Genova : la Rai senza pubblicità per un giorno. Ma a che serve? I funerali in diretta su Rai1 : Il ponte crollato a Genova Rai senza pubblicità. In occasione della giornata di lutto nazionale per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova, la Rai per l’intera giornata di sabato 18 agosto non trasmetterà spot pubblicitari su tutti i canali e su tutti i mezzi (Tv, Radio, Digital). Una decisione che vuole essere di impatto ma che ci appare totalmente inutile. La rinuncia degli spot per un’intera giornata su tutti i canali ...

Crollo ponte - editoriale La Vanguardia : 'Il prezzo di un viadotto' : Nel secolo passato i populisti sono scomparsi quando l'economia è ripartita. Oggi non sta succedendo. Perché?

Crollo ponte Morandi : Carige concede moratoria su mutui e finanziamenti : Dopo l'immane tragedia che ha colpito la citta' di Genova in relazione al Crollo del ponte Morandi, la principale banca della citta' portuale, Banca Carige, ha deciso di procedere, con decorrenza immediata, alla concessione di una moratoria di 12 mesi a tutti i proprietari di immobili residenti nella zona colpita dei finanziamenti e dei mutui accesi con l'istituto di credito genovese. Non solo, come riferisce Repubblica, è stata anche attivata ...

Crollo ponte Morandi : le campane a Genova suonano a lutto : Alle 11:30 le campane delle chiese di Genova hanno iniziato a suonare a lutto in concomitanza con la celebrazione dei funerali delle vittime del Crollo del ponte Morandi nel padiglione Nouvelle della Fiera. Tutta la città partecipa alle esequie e al dolore collettivo: chiusi gli esercizi commerciali per la durata dei funerali. Il porto è fermo. L'articolo Crollo ponte Morandi: le campane a Genova suonano a lutto sembra essere il primo su Meteo ...

Il Crollo del ponte - Bagnasco ai funerali : "Genova continuerà a lottare" : Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa'. 'Siamo qui - aggiunge il cardinale - per affidarci alla misericordia e alla consolazione che solo Dio ...

Allarme calcinacci dal ponte delle Fs : «Nessun rischio Crollo. Ora i lavori» : «Nessun pericolo per la stabilità del ponte ferroviario in viale Fulvio Testi». Lo ha confermato con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Facebook l'assessore comunale alla Mobilità, Marco ...

Crollo ponte - recuperata auto famiglia dispersa : il bilancio sale a 41 morti : Tedesco "disperso" telefona in prefettura - Si continua intanto a scavare, per il quarto giorno consecutivo tra le macerie. Dopo il ritrovamento dei corpi della famiglia Cecala, all'appello ...

Crollo ponte Genova - tra le vittime la famiglia Cecala : la piccola Kristal morta con i genitori a 9 anni : Cristian Cecala, 42 anni, la moglie Dawna Munroe e la loro bambina di 9 anni, Kristal, di Oleggio, nel Novarese, sono le ultime vittime recuperate dalle macerie del Crollo del ponte Morandi di Genova. Manca ancora il riconoscimento ufficiale. I tre stavano andando in vacanza all'Isola dell'Elba: la loro vettura è stata schiacciata da un blocco di cemento del pilone.Continua a leggere

Crollo ponte Morandi - bandiere a mezz'asta al parlamento europeo : Annullati gli spettacoli serali al Colosseo, al Foro di Augusto e al Foro di Cesare. Il vicesindaco di Roma Luca Bergamo è a Genova per portare il gonfalone della città ai funerali di Stato delle ...

Crollo ponte Genova : in corso i funerali di Stato : In corso i funerali di Stato per 19 vittime del Crollo di ponte Morandi (20 hanno scelto esequie private). Sui feretri bandiere nazionali per i cileni, peluche, magliette ed altri oggetti personali. Per tutti corone di rose bianche. Nella struttura presenti il capo dello Stato Mattarella, i presidenti di Senato e Camera Casellati e Fico, il presidente del Consiglio Conte e di ministri. La celebrazione è affidata all’arcivescovo di Genova ...

Crollo ponte - a Genova i funerali di Stato. 41 le vittime : Nella notte il recupero dell'auto su cui viaggiava la famiglia Cecala: il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni. Albert, il cittadino tedesco conteggiato tra i dispersi, ha telefonato questa mattina in Prefettura rsassicurando i soccorrittori: rimane da trovare solo l’operaio Amiu Mirko Vicini...