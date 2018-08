Crollo Genova | Zaia saluta squadra veneta dei Vigili del Fuoco

Crollo ponte Genova - Raggi : stasera Colosseo e Campidoglio spenti a lutto : “Roma si stringe a Genova in queste ore di profondo dolore. Questa sera, nella giornata di lutto nazionale per le vittime del Crollo del ponte, verra’ spenta l’illuminazione del Colosseo, di Palazzo Senatorio e di Fontana di Trevi dalle 22 alle 23. Bandiere a mezz’asta nei palazzi istituzionali. Abbiamo anche deciso di annullare gli spettacoli di questa sera al Foro di Augusto e al Foro di Cesare, come al Colosseo. Il ...

Crollo Genova - Toti : governo stanzi altri 30 Mln per emergenza : Roma, 18 ago., askanews, - Ho appena firmato la quantificazione degli interventi necessari per il superamento delle criticità conseguenti l'emergenza del Crollo di ponte Morandi, in vista del ...

Crollo ponte Morandi a Genova - esperto : “Impossibile rifarlo in 5 mesi” : In merito all’ipotesi circolata in questi giorni, secondo cui Autostrade per l’Italia avrebbe intenzione di ricostruire il ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto, in 150 giorni, Ian Firth, professore esperto in ingegneria civile, ha dichiarato: “Ricostruire il ponte di Genova in cinque mesi e’ impossibile. E per di piu’ non avrebbe davvero alcun senso“. “In cinque mesi non si rifa’ un ponte ...

Genova e l'Italia si fermano per i funerali delle vittime del Crollo del ponte Morandi : Genova si stringe alle famiglie delle vittime del disastro di ponte Morandi, nel giorno del lutto nazionale. Applausi a...

Crollo ponte Genova - Mattarella : “Tragedia inaccettabile che ha colpito tutta Italia” : “Genova è stata colpita e tutti i genovesi. E’ una tragedia inaccettabile che ha colpito tutto il nostro paese“: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dei funerali delle vittime di Genova per il Crollo del ponte Morandi. “Questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l’Italia, che è unita a questo stato d’animo. Le parole vanno spese in questa direzione. Perché il ...

Crollo Genova - Mattarella : dolore condiviso - Italia sia unita : Roma, 18 ago., askanews, - 'Sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia che è unita in questo stato d'animo e le parole vanno spese in questa direzione perché un paese unito rende anche più ...

Ponte Morandi - il Crollo di Genova ha scoperchiato l’intero sistema delle privatizzazioni : Il dubbio sospeso tra i due monconi del Ponte Morandi rimanda a una delle domande più paradossali proposte da questo tempo: riuscirà la sinistra a salvare il capitalismo? Intendo la poca sinistra ancora capace di pensiero critico, più esattamente un’anti-destra che stenta a trovare una collocazione nella geografia politica. Se lo chiede per esempio l’economista Robert Reich, autore appunto di un saggio che s’intitola Come salvare il capitalismo ...

Crollo Genova - imam a funerali : ogni ponte che crolla crea dolore : Roma, 18 ago., askanews, - 'Il Crollo di un ponte è la metafora di due punti che non si toccano più'. Così un imam della comunità islamica genovese ha preso la parola, a conclusione dei funerali di ...

Crollo del ponte di Genova : anche Mediaset sospende gli spot. Funerali in diretta su Canale 5 : ponte Morandi di Genova anche Mediaset aderirà al lutto nazionale. Proprio come la Rai, la tv del Biscione ha scelto di non trasmettere spot per l’intera giornata di domani. Un cambio di programmazione, fanno sapere, per segnalare al pubblico in modo immediatamente percepibile il senso della giornata. Gli spot, infatti, saranno sostituiti da un cartello di cordoglio in ricordo delle vittime del Crollo. Come già fatto in precedenza ...

Crollo del ponte a Genova : la Rai senza pubblicità per un giorno. Ma a che serve? I funerali in diretta su Rai1 : Il ponte crollato a Genova Rai senza pubblicità. In occasione della giornata di lutto nazionale per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova, la Rai per l’intera giornata di sabato 18 agosto non trasmetterà spot pubblicitari su tutti i canali e su tutti i mezzi (Tv, Radio, Digital). Una decisione che vuole essere di impatto ma che ci appare totalmente inutile. La rinuncia degli spot per un’intera giornata su tutti i canali ...

Crollo Genova - Bagnasco benedice le bare delle vittime : Roma, 18 ago., askanews, - Il cardiale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, ha benedetto le 19 bare delle vittime del Crollo del ponte Morandi di Genova, a conclusione dei funerali, auspicando poi ...

Crollo Genova - lunghissimi applausi ai nomi delle vittime : Roma, 18 ago., askanews, - Lunghi e intensi applausi si sono levati nel Padiglione della Fiera di Genova quando il vescovo di Chiavari monsignor Alberto Tanasini ha letto i nomi delle vittime del ...

Crollo Genova - Bagnasco : costruire ponti nuovi e camminare insieme : Roma, 18 ago., askanews, - 'Alziamo lo sguardo: la Madonna Assunta al cielo ci invita anche in questo momento guardare in alto, verso Dio, fonte della speranza e della fiducia. Guardando a Lui ...

Crollo Genova - migliaia ai funerali - applausi ai soccorritori : Roma, 18 ago., askanews, - migliaia di persone, circa 5mila, stanno partecipando commosse all'interno del Padiglione Blu della Fiera di Genova, ai funerali di Stato delle 19 vittime del Crollo del ...