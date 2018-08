Crollo Genova | le misure annunciate da Autostrade

Crollo ponte : Genova dà addio a vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Genova - Autostrade tira dritto : "Il Crollo? Non ci assumiamo la responsabilità" : "La responsabilità del crollo deve essere accertata". Autostrade per l'Italia fa mea culpa nella conferenza stampa convocata a Genova ma non si accolla la colpa di quanto successo al viadotto Morandi, drammaticamente crollato pochi giorni fa dopo aver inghiottito la vita di 43 persone.La posizione della società è chiara: "Il ponte - ha detto ai cronisti l'ad Giovanni Castellucci - fu costruito da un altro ente, che non era Autostrade. Bisognerà ...

Crollo dl ponte a Genova - dai parenti delle vittime partono le prime denunce : Le prime denunce arrivano nel giorno del lutto in cui l'intera Genova si ferma, trattiene il respiro, si commuove. Non si ferma però il lavoro della procura genovese che indaga sulle cause del Crollo ...

Genova. Crollo del ponte Morandi 43 vittime : morto Marian Rosca : Si aggiorna ancora il bilancio delle vittime della tragedia di Genova. Sono ora 43 i morti causati dal Crollo del

Crollo ponte Genova - Luigi Di Maio : “Non accettiamo elemosine da Autostrade - revocheremo comunque la concessione” : "Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto. L'unica strada che il Governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca", ha dichiarato il vicepremier Luigi DI Maio replicando all'offerta di Autostrade per l'Italia, che ha dichiarato l'intenzione di stanziare un fondo straordinario per sostenere le esigenze immediate delle famiglie delle ...

Crollo ponte Genova : Autostrade - da noi mezzo mld. Di Maio - niente elemosine : "Mi scuso profondamente". Lo ha detto l'ad di Autostrade Castellucci. "Ripristinare il prima possibile la viabilità e ricostruire il ponte sul Polcevera. E' il nostro primo impegno. Abbiamo un ...

Crollo Genova - serrande dei negozi abbassate in segno di lutto : Genova,, askanews, - La città di Genova ha partecipato commossa ai funerali di Stato delle vittime della tragedia del Crollo del Ponte Morandi. serrande abbassate in molti negozi della città. All ...

Crollo ponte Genova : dal Cdm decisi i contributi. Toti : altri 28 - 5 mln per Genova : "decisi i contributi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini lasciando la riunione di ministri in corso in Prefettura a Genova per il Crollo di ponte Morandi a chi gli chiedeva cosa ...

Crollo Ponte Genova : in mille per l’ultimo saluto a famiglia di Pinerolo : Più di un migliaio di persone haNNO partecipato oggi a Pinerolo (Torino) ai funerali di Claudia Possetti, 47 anni, dei figli Manuele e Camilla Bellasio, di 16 e 12 anni, e del marito Andrea Vittone, 49 anni, morti a Genova nel Crollo del viadotto Morandi. Il rito è stato celebrato nel Duomo dal vescovo, Derio Olivero. I familiari non avevano voluto i funerali di Stato. Era presente il vicesindaco di Pinerolo, Francesca Costarelli, con altri ...

Crollo Genova - bandiere a mezz'asta in Comune. Questa sera due eventi all'insegna della beneficenza : All'evento, organizzato da Lucia Ciminelli , oltre a personaggi del mondo dello spettacolo e ad artisti emergenti, sono attesi numerosi atleti: Alex Zanardi , pilota automobilistico e maglia azzurra ...

Crollo ponte Genova : funerali per 19 delle 42 vittime : Si sono tenuti oggi a Genova i funerali di 19 delle 42 vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova. Mattarella: una tragedia per il nostro Paese