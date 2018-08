Cristiano Ronaldo | esordio a secco ma felice | l’esultanza social fa il pieno di like

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ Video - prima in A : sei occasioni da gol - ecco la migliore! : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:55:00 GMT)

Cristiano Ronaldo : 'Felice per la prima vittoria in maglia Juve' : 'Felice per la prima vittoria con la maglia della Juve': così, con un pollice alzato, Cristiano Ronaldo commenta la sua prima in serie A, twittando in italiano dopo il 3-2 in casa del Chievo.

Chievo-Juventus - Allegri : 'Bello vincere così. Impressionato da Cristiano Ronaldo' : Buona la prima per la Juventus... ma con il brivido. I bianconeri vincono contro il Chievo soltanto nel recupero, grazie a un gol di Federico Bernardeschi. Prima, però, il grande spavento, nonostante ...

Cristiano Ronaldo IN CHIEVO-JUVENTUS/ Video - prima in A : CR7 stenderà le difese? Per ora solo Sorrentino... : CRISTIANO RONALDO in CHIEVO-JUVENTUS: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:54:00 GMT)

Sky : Sky Go va KO nel giorno del debutto di Cristiano Ronaldo (e di DAZN) : Non tutti sono riusciti a godersi appieno il giorno del debutto di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato, con la maglia della Juventus, impegnata nella trasferta contro il Chievo (per la cronaca, la partita è terminata con la vittoria dei bianconeri per 3-2).Gli utenti di Sky, infatti, hanno avuto non pochi problemi nell'accedere a Sky Go che, di fatto, sembrerebbe essere andato "KO" in quasi tutta Italia. E' sufficiente andare su ...

Cristiano Ronaldo - tutti i video dell'esordio con la Juve : Forse non se lo era immaginato così complicato, ma alla fine il debutto di Cristiano Ronaldo nella Serie A è stato vittorioso. Il gol di Federico Bernardeschi nel recupero è riuscito a completare una ...

Juventus - che brivido contro il Chievo! Allegri punge : “ecco cosa è andato storto. E su Cristiano Ronaldo…” : La Juventus batte 2-3 il Chievo col brivido. Nel post partita, Massimiliano Allegri, sottolinea gli errori commessi e commenta la prestazione dell’attacco bianconero Tanta curiosità per la Juventus di Cristiano Ronaldo, con tutti gli occhi del mondo intero puntati addosso per l’esordio contro il Chievo Verona. Pressione mediatica, obbligo di fare risultato e un avversario che non voleva recitare il ruolo di semplice sparring ...

Chievo-Juventus - Cristiano Ronaldo brilla anche senza segnare : PAGELLE JUVENTUS Szczesny 6 Incolpevole sui gol veronesi. Cancelo 5,5 Quando accelera è un furetto, lascia sul posto Giaccherini e Cacciatore in più occasioni. Paga il calo collettivo tra primo e ...

Chievo-Juventus - la partita di Cristiano Ronaldo : sufficienza superata - ma tra qualche giorno sarà tutto diverso : Cristiano Ronaldo, a dispetto della condizione fisica non ottimale, ha risposto bene nella sua prima gara da calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha esordito in Serie A in una Chievo-Juventus vinta dai bianconeri grazie alla rete nel finale di Bernardeschi. Il fenomeno portoghese era come ovvio sotto la lente d’ingrandimento e la sua gara è stata senz’altro di livello. Un voto? 6,5. Abbiamo assistito ad un esordio da ...

Serie A 2018-2019 - Chievo-Juventus 2-3 : sofferta vittoria dei bianconeri. Bernardeschi decide nel recupero - bene Cristiano Ronaldo : Esordio soffertissimo della Juventus nella Serie A 2018-2019. I Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-2 al termine di una partita più complicata del previsto in cui i bianconeri sono riusciti a primeggiare soltanto nel recupero dopo aver rischiato tantissimo contro gli scatenati padroni di casa. I 30mila spettatori dello Stadio Bentegodi di Verona hanno assistito al primo incontro di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato, il ...

Juventus brutta e deludente - successo immeritato all’esordio : così Cristiano Ronaldo non basta - il Chievo è commovente [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Attimi di paura per Sorrentino - il portiere del Chievo sviene dopo il contatto con Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Attimi di paura per Stefano Sorrentino, il portiere del Chievo sviene dopo un contatto con Cristiano Ronaldo sotto porta Durante il primo match della stagione 2018/2019 di Serie A tra il Chievo e Juventus, Stefano Sorrentino è svenuto per qualche attimo. dopo un contatto con Cristiano Ronaldo sotto porta, il portiere ha perso i sensi facendo spaventare tutti. L’estremo difensore del Chievo, dopo brevi Attimi di panico, però si è ...

La Juventus sbanca (a fatica) Verona : tutti aspettavano Cristiano Ronaldo - ma la zampata vincente è di Bernardeschi! : La prima di Cristiano Ronaldo nel campionato di Serie A, è coincisa con una vittoria sofferta per la Juventus di Max Allegri La Juventus ha vinto in casa del Chievo Verona alla prima di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Un successo senz’altro utilissimo per i bianconeri, che di certo si aspettavano di partire con tre punti in trasferta al Bentegodi. Una partenza lampo, un finale in forcing, ma nel mezzo i bianconeri si sono ...

La Juve di Cristiano Ronaldo vince in rimonta : Soffre tantissimo la Juve di Cristiano Ronaldo che vince in rimonta a Verona 3-2. Khedira dopo appena 3 minuti sblocca