CRISI ELON MUSK Stress e farmaci per troppo lavoro | così Tesla crolla in borsa

CRISI ELON Musk : stress da iperlavoro e crollo titolo Tesla - anno atroce : Lui, Elon Musk, il genio ribelle, ambizioso e visionario della Silicon Valley, è esaurito a causa di un fortissimo stress da iperlavoro. Tanto che per dormire è costretto ad assumere farmaci e pastiglie di sonniferi. Uno shock planetario per l'opinione pubblica con risvolti economici preoccupanti. È lui stesso, Elon Musk in persona, punto di riferimento per sognatori di ogni fascia d'età e ceto sociale, a confessarlo sulle pagine attente e ...