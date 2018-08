Con la notte bianca iniziano a Omegna i dieci giorni della festa di San Vito

Molise - nella notte altre scosse. Nuovi Controlli in corso sul viadotto del Liscione : La terra in Molise trema ancora: l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella notte altre scosse. La prima, di magnitudo 2.4, ha avuto come epicentro Guglionesi, in provincia di Campobasso, ed è stata registrata alle 23,17. La seconda, di magnitudo 3.3, ha avuto come epicentro Montecilfone, in provincia di Campobasso, già colpita dal sisma dei giorni scorsi. Quest’ultima scossa è stata registrata alle 00:48. E questa ...

Notte Bianca di Lucca 2018 : parte il Conto alla rovescia : ... nota imitatrice e attrice ternana che regalerà risate al pubblico riproponendo alcuni dei suoi cavalli di battaglia sotto forma di imitazioni di donne celebri nel mondo dello spettacolo come Mara ...

Crollo Genova - trovata nella notte l'auto Con i corpi di tre dei dispersi : I vigili del fuoco hanno individuata sotto i resti del ponte la macchina su cui viaggiava la famiglia Cecala, padre, madre e una bimba di 9 anni

Il Molise che fa i Conti Con la paura del terremoto : nei centri vicini all'epicentro una nuova notte fuori casa. Controlli ulteriori per il ... : In tanti, nei centri più prossimi all'epicentro del sisma di ieri, si preparano a trascorrere un'altra notte fuori dalle proprie abitazioni. Seppur lo sciame sismico, a un giorno di distanza, non ha ...

La Puglia per Genova : domani niente Concerto per la Notte della Taranta né terra del mare a Bari Un minuto di silenzio a Lecce nel giorno ... : Festa del mare a Bari, niente spettacoli domani. niente concerto a Castrignano de'Greci nel sabato precedente il concertone della Notte della Taranta. Sempre nel Salerno, il sindaco di Lecce chiede ai concittadini di osservare un ...

Terremoto - il racConto dei molisani : “Notte passata in auto”. Ancora “forte il ricordo del sisma 2002” : Crepe nei muri, pioggia di calcinacci, pavimenti lesionati, strade ulteriormente dissestate, ma soprattutto tanta, tanta paura. “Non abbiamo chiuso occhio stanotte. Dopo 16 anni dal sisma di San Giuliano viviamo di nuovo l’incubo del Terremoto“, parla Maria 59 anni, dalla provincia di Campobasso dove il 16 agosto sera due scosse di 5.1 e 4.5 hanno interrotto il clima di vacanza ferragostana nella piccolo regione del centro sud. ...

Il sabato notte del Dum Dum Republic Con le POPPEN DJ : Dopo tre anni di ricerca e di continuo impegno, Funky Tomato prosegue la strada per stabilizzare il suo modello di economia etica e di produzione partecipata ad alto impatto culturale, elaborando ...

Terremoto di magnitudo 5.1 in Molise. Scosse tutta la notte - case lesionate. Anas : Controlli sulle strade : Dopo il Terremoto di magnitudo 5.2 di ieri sera alle 20.19, nella notte lievi Scosse sono state registrate dall'Ingv in provincia di Campobasso. Solo una è stata di magnitudo 3.1...

Roma - sparatoria nella notte in piazza Barberini : è caccia all'uomo Con la pistola : Un litigio per strada, poi il rumore sordo di due colpi in aria. L'aggressione e i due spari si sarebbero verificati in centro, non molto distante da piazza Barberini dove ieri sera, poco dopo la ...

Rissa furiosa nella notte : uomo all'ospedale Con la tibia fratturata : Marina di Carrara - Una tibia fratturata, un trauma alla mandibola, ferite varie e due persone all'ospedale. È il bilancio di una furiosa Rissa avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì a Marina di ...

Treviso - due ordigni di fronte alla sede della Lega : il primo esplode nella notte - il seCondo fatto brillare dagli artificieri : Un ordigno è esploso nella notte e un secondo è stato fatto brillare dagli artificieri davanti alla sede storica della Lega, il K3, a Treviso. Il primo è scoppiato tra il 15 e il 16 agosto senza provocare danni, mentre sul secondo involucro sono intervenuti gli artificieri nel primo pomeriggio. secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un oggetto dotato di una sorta di meccanismo d’innesco. Alle operazioni hanno assistito anche ...

Ponte Morandi - Di Maio : ‘Da Pd rinnovo Concessioni di notte. Benetton non ha pagato mia campagna’. Renzi : ‘Sciacallo’ : Lo aveva detto nel day after della tragedia e lo ripete ancora oggi. Luigi Di Maio attacca il Partito democratico e gli rinfaccia di aver prorogato la concessione ad Autostrade per l’Italia “di notte” con una “leggina” inserita nello “Sblocca Italia” nel 2015. Di più: il vicepremier lascia intendere che la famiglia Benetton – proprietaria della società – avrebbe finanziato la campagna ...

Controtempo Theatre e Illoco Teatro presentano “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare : Roma – La compagnia Controtempo Theatre e Illoco Teatro presentano il 26 Agosto alle ore 21 presso il Castello di Santa Severa (Roma) “Sogno di una notte di mezza estate” di W.Shakespeare con la regia di Roberto Andolfi e Annarita Colucci. L’evento è organizzato in collaborazione con Regione Lazio, LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture. Undici attori comporranno il cast nutrito di questa nuova co-produzione ...

Di Maio attacca Renzi : "Nel 2015 prolungata di notte Concessione ad Autostrade" : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, si è presentato stamane presso la Prefettura di Genova assieme al premier Giuseppe Conte. Al termine del vertice, il ministro del Lavoro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti e non è mancata una stilettata al governo presieduto da Matteo Renzi, per aver prolungato la concessione ad Autostrade in cambio - lascia intendere il vicepremier - del finanziamento delle campagne ...