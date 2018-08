Claudio Lolli era un gigante

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 agosto 2018) Ieri, in Italia, è morto un grandissimo artista, è morto. Uno dei cantautori più importanti della storia della canzone d’autore italiana, un macigno. C’è stato un tempo – gli anni Sessanta – in cui la figura del cantautore e della canzone d’autore come genere si sono stabilizzati, si sono plasmati nell’immaginario e si sono fatti riconoscere. Gli anni Settanta sono poi stati il periodo aureo.quegli anni Settanta li ha vissuti da protagonista di primissimo piano, in una Bologna che era culla e crogiolo, da enfant prodige di una forma espressiva che appariva rivoluzionaria: colta e orizzontale, estetica e sociale come pochissime altre arti riuscivano a essere. Con la figura di, come con pochissimi altri artisti, in Italia ci si riusciva a riferire a un genere intero, tanto era forte la sua aderenza a questa forma d’arte che si pone nella metà ...