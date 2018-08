Chievo-Juve | ecco le condizioni di Sorrentino

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ Video - prima in A : sei occasioni da gol - ecco la migliore! : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:55:00 GMT)

PAGELLE/ Chievo-Juventus (2-3) : Fantacalcio - Ronaldo non segna ma che numeri! (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Chievo Juventus (2-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori al Bentegodi(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:37:00 GMT)

Chievo-Juventus - Allegri : 'Bello vincere così. Impressionato da Cristiano Ronaldo' : Buona la prima per la Juventus... ma con il brivido. I bianconeri vincono contro il Chievo soltanto nel recupero, grazie a un gol di Federico Bernardeschi. Prima, però, il grande spavento, nonostante ...

Chievo-Juve - Chiellini esulta con Sorrentino a terra. Ravezzani : “atteggiamento indegno per un capitano” : La Juventus con difficoltà ha vinto a Verona contro il Chievo per 2-3 con Ronaldo rimasto a secco ma le polemiche non mancano. Sorrentino svenuto a terra e Chiellini che festeggia a pochi passi dal portiere del Chievo. Questo gesto è stato commentato così su Twitter dal direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani: “l’atteggiamento di Chiellini con Sorrentino a terra è indegno di un capitano”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Un po' leziosi col Chievo - ma questa Juve pare la più forte di sempre : Riprende la rubrica Signora si nasce e parte dalla trasferta col Chievo dove i bianconeri portano a casa una vittoria importante, anche se a tratti i giocatori Juventini sono parsi un po' leziosi. ...

CRISTIANO RONALDO IN Chievo-JUVENTUS/ Video - prima in A : CR7 stenderà le difese? Per ora solo Sorrentino... : CRISTIANO RONALDO in CHIEVO-JUVENTUS: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:54:00 GMT)

Il Chievo fa soffrire CR7 e la Juve - ma alla fine... : Il croato vicecampione del mondo trova l'intesa con Ronaldo, che si sposta a sinistra portando lo scompiglio nella difesa gialloblù, con tre occasioni in cinque minuti fino al pareggio, che giunge al ...

Chievo - Giaccherini : 'La non esultanza? La Juventus mi ha dato tanto' - : ... 'Cosa insegna questa partita alla Juventus? Che forse non devono mai dare nulla per scontato - ha detto Giak al termine della gara ai microfoni di Sky Sport - Dopo il vantaggio si sono un po' seduti,...

Chievo - Giaccherini : 'Non potevo esultare contro la Juve. Questa la mia dimensione' : Emanuele Giaccherini , esterno del Chievo , in gol contro la Juve oggi, parla a Sky Sport : 'Questo match a noi insegna che per raggiungere i risultati bisogna lottare in ogni partita ed a prescindere da chi avremo di fronte, ci sono sempre tre punti in palio. Abbiamo messo in ...

Ronaldo senza gol : la Juve piega il Chievo 3-2 nel recupero : Esordio da brividi per la Juventus campione d'Italia, che piega per 3-2 il Chievo in trasferta solo nei minuti di recupero nella partita che segnava l'esordio di Cristiano Ronaldo in Italia. Tutti ...

Serie A Chievo-Juventus 2-3 - il tabellino : VERONA - La Juventus passa immediatamente in vantaggio con Khedira, ma prima dell'intervallo il Chievo trova la via del pareggio. Nella ripresa, all'11', Cancelo stende Giaccherini in area: il secondo ...

Serie A : Chievo-Juventus 2-3 : ANSA, - VERONA, 18 AGO - La Juventus vince 3-2 in casa del Chievo l'anticipo della prima giornata di Serie A. Al 3' campioni d'Italia in vantaggio: punizione di Pjanic, sponda di Chiellini e Khedira ...

La Juventus passa al 93' per 2-3 sul campo del Chievo. CR7 a secco : La Juventus di Massimiliano Allegri, nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte di Genova, vince in rimonta e all'ultimo respiro per 3-2 in casa del Chievo Verona di D'Anna e si prende tre punti preziosi nel giorno dell'esordio del suo uomo simbolo Cristiano Ronaldo. I bianconeri, passati in vantaggio al 3' grazie a Khedira, hanno dominato per tutta la prima frazione ma si sono fatti riprendere dai clivensi sull'1-1 al ...

Juventus - che brivido contro il Chievo! Allegri punge : “ecco cosa è andato storto. E su Cristiano Ronaldo…” : La Juventus batte 2-3 il Chievo col brivido. Nel post partita, Massimiliano Allegri, sottolinea gli errori commessi e commenta la prestazione dell’attacco bianconero Tanta curiosità per la Juventus di Cristiano Ronaldo, con tutti gli occhi del mondo intero puntati addosso per l’esordio contro il Chievo Verona. Pressione mediatica, obbligo di fare risultato e un avversario che non voleva recitare il ruolo di semplice sparring ...