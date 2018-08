Chievo-Juve | Dybala esulta con Sorrentino a terra Poi le scuse sui social | ' Ho sbagliato'

Chievo Verona - Juventus 2-3 - Rimontati e beffati - Ronaldo non segna ma brilla e vince : ... Ronaldo non segna ma brilla e vince Il portiere del Chievo a terra dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo - ph AnsaFoto Filippo Venezia Approfondimenti Chievo Verona - Juventus 2-3 - Cronaca e ...

Chievo-Juve - ecco le condizioni di Sorrentino : Brutto colpo per Stefano Sorrentino , uscito dopo uno scontro con Cristiano Ronaldo durante Chievo-Juventus. Come riporta Sky Sport , il portiere gialloblù ha riportato una frattura del naso e un sospetto trauma cranico , mentre la tac a cui si è sottoposto ha dato esito negativo.

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ Video - prima in A : sei occasioni da gol - ecco la migliore! : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:55:00 GMT)

PAGELLE/ Chievo-Juventus (2-3) : Fantacalcio - Ronaldo non segna ma che numeri! (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Chievo Juventus (2-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori al Bentegodi(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:37:00 GMT)

Chievo-Juventus - Allegri : 'Bello vincere così. Impressionato da Cristiano Ronaldo' : Buona la prima per la Juventus... ma con il brivido. I bianconeri vincono contro il Chievo soltanto nel recupero, grazie a un gol di Federico Bernardeschi. Prima, però, il grande spavento, nonostante ...

Chievo-Juve - Chiellini esulta con Sorrentino a terra. Ravezzani : “atteggiamento indegno per un capitano” : La Juventus con difficoltà ha vinto a Verona contro il Chievo per 2-3 con Ronaldo rimasto a secco ma le polemiche non mancano. Sorrentino svenuto a terra e Chiellini che festeggia a pochi passi dal portiere del Chievo. Questo gesto è stato commentato così su Twitter dal direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani: “l’atteggiamento di Chiellini con Sorrentino a terra è indegno di un capitano”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Un po' leziosi col Chievo - ma questa Juve pare la più forte di sempre : Riprende la rubrica Signora si nasce e parte dalla trasferta col Chievo dove i bianconeri portano a casa una vittoria importante, anche se a tratti i giocatori Juventini sono parsi un po' leziosi. ...

CRISTIANO RONALDO IN Chievo-JUVENTUS/ Video - prima in A : CR7 stenderà le difese? Per ora solo Sorrentino... : CRISTIANO RONALDO in CHIEVO-JUVENTUS: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:54:00 GMT)

Il Chievo fa soffrire CR7 e la Juve - ma alla fine... : Il croato vicecampione del mondo trova l'intesa con Ronaldo, che si sposta a sinistra portando lo scompiglio nella difesa gialloblù, con tre occasioni in cinque minuti fino al pareggio, che giunge al ...

Chievo - Giaccherini : 'La non esultanza? La Juventus mi ha dato tanto' - : ... 'Cosa insegna questa partita alla Juventus? Che forse non devono mai dare nulla per scontato - ha detto Giak al termine della gara ai microfoni di Sky Sport - Dopo il vantaggio si sono un po' seduti,...

Chievo - Giaccherini : 'Non potevo esultare contro la Juve. Questa la mia dimensione' : Emanuele Giaccherini , esterno del Chievo , in gol contro la Juve oggi, parla a Sky Sport : 'Questo match a noi insegna che per raggiungere i risultati bisogna lottare in ogni partita ed a prescindere da chi avremo di fronte, ci sono sempre tre punti in palio. Abbiamo messo in ...

Ronaldo senza gol : la Juve piega il Chievo 3-2 nel recupero : Esordio da brividi per la Juventus campione d'Italia, che piega per 3-2 il Chievo in trasferta solo nei minuti di recupero nella partita che segnava l'esordio di Cristiano Ronaldo in Italia. Tutti ...

Serie A Chievo-Juventus 2-3 - il tabellino : VERONA - La Juventus passa immediatamente in vantaggio con Khedira, ma prima dell'intervallo il Chievo trova la via del pareggio. Nella ripresa, all'11', Cancelo stende Giaccherini in area: il secondo ...

Serie A : Chievo-Juventus 2-3 : ANSA, - VERONA, 18 AGO - La Juventus vince 3-2 in casa del Chievo l'anticipo della prima giornata di Serie A. Al 3' campioni d'Italia in vantaggio: punizione di Pjanic, sponda di Chiellini e Khedira ...