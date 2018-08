Chievo | Giaccherini | ' La non esultanza? La Juventus mi ha dato tanto'

Chievo - Giaccherini : 'Non potevo esultare contro la Juve. Questa la mia dimensione' : Emanuele Giaccherini , esterno del Chievo , in gol contro la Juve oggi, parla a Sky Sport : 'Questo match a noi insegna che per raggiungere i risultati bisogna lottare in ogni partita ed a prescindere da chi avremo di fronte, ci sono sempre tre punti in palio. Abbiamo messo in ...