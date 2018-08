Chievo | D' anna | ' Troppo timore di Ronaldo Sul caso plusvalenze'

Serie A Chievo - D'Anna : «Rammarico - ma buona prestazione» : VERONA - "Siamo rammaricati per il risultato: resta però la buona prestazione. All'inizio siamo partiti intimoriti da Ronaldo , poi siamo usciti e abbiamo giocato, creando i presupposti per segnare. ...

Chievomania : la bufera giudiziaria non si placa e c'è pericolo che i giocatori ne risentano. D'Anna può essere fondamentale per la squadra : Con un esordio, a questo punto non del tutto certo, contro la Juventus e CR7, sotto gli occhi non solo di tutta italia, ma anche di buona parte del mondo, è fondamentale arrivare con la testa pronta, ...