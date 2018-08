Chi era Kofi Annan | l' ex segretario dell' Onu morto a 80 anni

Ai funerali di Genova insulti e fisChi ai vecChi politici - ovazioni per i loro eredi : insulti e fischi ai vecchi politici, ovazioni per i loro eredi. Così la cerimonia funebre, prima ancora di avere inizio, ha rischiato di trasformarsi in un’arena «pro» e «contro», mettendo da parte la pietà per i poveri morti. ...

Funerali di Stato. Bagnasco : «Genova ferita al cuore non si arrende». Applausi a Mattarella e al governo - fisChi al Pd. Ovazione ai Vigili del Fuoco : «Eroi» : GENOVA - Applausi ai Vigili del Fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno portato il loro...

Steph Curry fa impazzire i fan degli Warriors : “questa è casa mia - voglio Chiudere la carriera nella Bay Area” : Steph Curry ha giurato amore eterno ai Golden State Warriors: niente finale di carriera a Charlotte, sulle orme del padre, il playmaker vuole restare nella Bay Area Cresciuto a Charlotte, ma adottato dalla Bay Area come stella dei Golden State Warriors. Queste le due località che hanno giocato un ruolo fondamentale nella vita di Steph Curry. Dopo 10 anni in maglia Warriors, qualcuno mormora di un possibile ritorno in North Caroline per il ...

Marcello Cirillo : alcune persone cattive non hanno compreso la straordinaria carriera di Adriana Volpe. A PeChino Express lavavo le mutande più volte al giorno : Marcello Cirillo e Adriana Volpe Michele Guardì li ha uniti e poi li ha divisi; Pechino Express 2018 li ha rimessi insieme. Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono una delle coppie più note della settima edizione del reality on the road di Rai2 (qui il cast al completo). Ad accomunarli una lunga permanenza nel cast de I Fatti Vostri, culminata con un benservito nel maggio 2017 e diverse polemiche con Giancarlo Magalli. In particolare, il rapporto ...

Chi era Kofi Annan - ex segretario generale dell'Onu e premio Nobel per la Pace : Il 10 dicembre 2001, Annan e le Nazioni Unite ricevettero il premio Nobel per la Pace per il loro lavoro 'per un mondo meglio organizzato e con più Pace' , ' for their work for a better organized and ...

Funerali a Genova - la diretta. Bagnasco : «Città ferita - ma non è resa». Applausi a governo e Mattarella. FisChi al Pd : Applausi ai vigili del fuoco, Fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai...

Funerali a Genova - la diretta. Bagnasco : «Città ferita - ma non è resa». Applausi a governo e Mattarella. FisChi al Pd : Applausi ai vigili del fuoco, Fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai...

Funerali privati per Alberto e Marta nella Chiesa in cui avrebbero dovuto sposarsi : "Oggi con il papà di Alberto abbiamo deciso che questo è il loro matrimonio". Lo ha detto il parroco nel corso della cerimonia funebre di Alberto Fanfani e Marta Danisi, due delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Perché in quella chiesa, nel quartiere delle Piagge, Alberto e Marta - lui medico fiorentino, lei infermiera siciliana - dovevano sposarsi. Lo avevano deciso qualche mese fa, prima dell'immane tragedia ...

Genova - funerali di Stato tra applausi - <br>abbracci e qualche fisChio : Ai funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, che si sono svolti oggi, sabato 18 agosto 2018, a quattro giorni dalla tragedia, l'applauso più lungo e più sentito, come è giusto che sia, è Stato riservato ai soccorritori, ai Vigili del Fuoco e ai volontari della Protezione Civile, che hanno scavato giorno e notte per quattro giorni per salvare vite e per recuperare corpi. Anche il governo Conte è Stato applaudito dai ...

Caso Brennan - ex ufficiali dell'Intelligence si sChierano contro Trump - : Dopo una prima lettera con 12 firmatari contro la decisione del presidente statunitense di revocare il nullaosta di sicurezza all'ex capo della Cia, si allunga la lista di chi si oppone al ...

Funerali a Genova - la diretta. Bagnasco : «La città non si arrende». Applausi a governo e Mattarella. FisChi al Pd : Applausi ai vigili del fuoco, Fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai...

Funerali a Genova - la diretta. Bagnasco : «La città non si arrende». Applausi a governo e Mattarella. FisChi al Pd : Applausi ai vigili del fuoco, Fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai...

Funerali di Stato. Bagnasco : «Genova ferita al cuore non si arrende». Applausi a Mattarella e al governo - fisChi al Pd. Ovazione ai Vigili del Fuoco : «Eroi» Diretta : GENOVA - Applausi ai Vigili del Fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno portato il loro...

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per la prima giornata. Quali giocatori sChierare e Chi evitare : la formazione vincente partita per partita : Nel weekend del 18-20 agosto si giocherà la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Incomincia il campionato e riparte anche il Fantacalcio, il fantasy game ispirato alle partite reali e che appassiona migliaia di fantallenatori che si divertono ad allestire le proprie squadre. Di seguito i consigli di OA Sport su chi puntare e su chi evitare per la prima giornata della Serie A 2018-2019. CHIEVO-JUVENTUS: consigliati: Cristiano ...