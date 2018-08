Calendario Serie A 2018-2019 | tutte le date | le giornate | le partite turno per turno

Calendario Serie A calcio femminile 2018-2019 : le date ed il programma. Tutti gli appuntamenti della stagione : Parlare di inizio e fine della stagione 2018-2019 del calcio femminile italiano è quantomeno ardito visto quanto sta succedendo. Il ritorno dei campionati di Serie A e Serie B sotto l’egida della LND sta alimentando tante polemiche e le società iscritte hanno manifestato la propria contrarietà. Non è un caso che la Supercoppa Italiana 2018 tra Juventus e Fiorentina, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, sia stata rinviata a data ...

Calendario Serie A - la prima giornata : orari - programma partite e come vederle : BOLOGNA-SPAL , domenica 18 agosto ore 20.30, diretta su Sky Sport Uno HD, canale 201, e Sky Sport HD 255, Bologna e Spal hanno chiuso la precedente Serie A separate da un solo punto in classifica, ...

Calendario Serie A1 basket femminile 2018-2019 : le date e il programma delle X giornate e dei play-off : Partirà sabato 6 ottobre con il classico Opening Day il campionato italiano di basket femminile. Rispetto allo scorso anno saranno dodici le squadre partecipanti alla massima Serie del torneo nazionale e difende il titolo il Famila Schio, che ha superato nella finale dello scorso anno la Virtus Eirene Ragusa. La prima giornata si disputerà su due giorni e tutte le partite si disputeranno a Torino. L’ultima giornata di regular season verrà ...

Diretta Serie A - la prima giornata su Sky e Dazn : Calendario anticipi e posticipi : La prima giornata di Serie A è in programma il 18-19-20 agosto e regalera' anche un big-match. La prima partita è anche la più attesa perché si avra' modo di assistere al debutto nel campionato italiano di Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo giochera' in trasferta al Marcantonio Bentegodi contro il Chievo. Per vedere tutte le partite di Serie A, i tifosi dovranno abbonarsi a Sky e a Dazn [VIDEO]. Quest'ultima trasmettera' solamente tre sfide: ...

Calendario Serie A basket 2018-2019 : le date e il programma delle 30 giornate e dei playoff : Il 7 Ottobre prenderà il via la Serie A di basket. La Regular Season del campionato italiano terminerà poi il 12 Maggio. L’Olimpia Milano difende il titolo dello scorso anno e comincerà la sua stagione con la sfida casalinga contro la Happy Casa Brindisi. Sarà subito una prima giornata molto interessante con alcune partite di grande interesse come quella tra Venezia e la nuova Torino di Larry Brown o la prima in casa della neo promossa ...

Calendario Serie B - stagione a 19 squadre : i problemi non sono finiti : Alla fine lo strappo si è consumato. Con qualche momento di suspance, visto che la compilazione dei calendari di Serie B è iniziata con almeno un'ora di ritardo. Tutti in attesa di una scelta ...

Serie B 2018/2019. Presentato ufficialmente Calendario - ecco regolamento e format : Le innovative soluzioni di BKT sono progettate per le esigenze di qualsiasi tipologia di utilizzatore e comprendono più di 2.400 differenti prodotti venduti in oltre 160 Paesi in tutto il mondo. Il ...

DIRETTA/ Calendario Serie B 2019 sorteggio. Presidente Lega Balata : "Svolta auspicata dalle 19 società" : DIRETTA Calendario Serie B 2018: caos totale in sala, ma la Lega ufficializza il campionato a 19 squadre contro il parere della Figc e così si può procedere alla compliazione delle giornate(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 21:55:00 GMT)

Serie B - sorteggiato il Calendario nel caos : Il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, con un comunicato ufficiale pubblicato dalla Figc, ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre. Nella nota il ...

Calcio : serie B - varato il Calendario : 21.40 Il prossimo campionato di serie B ha preso forma: alla fine, al termine di una tormentata giornata, con un'ora e mezza di ritardo, nella sede dei cadetti a Milano, si è proceduto a generare le giornate del torneo a 19 squadre, senza ripescaggi,dopo momenti di caos. La confusione derivava dall'attesa dell'ok definitivo dai legali della Figc di poter procedere. Evidentemente alla fine è arrivato, ma si è temuto fino all'ultimo lo ...

Serie B - oggi il Calendario a 19 squadre. Ricorso Pro Vercelli e Ternana : Nel giorno dei calendari della Serie B, alle 19,, La Pro Vercelli si muove contro il blocco dei ripescaggi. La società piemontese, infatti, ha depositato al Collegio di Garanzia dello Sport un Ricorso sostenendo la propria volontà di preservare il "principio di legalità". Protesta anche la Ternana, attraverso il patron Stefano Bandecchi. Diritti televisivi - Nella nota diramata ...

Calendario Serie B 2018-2019 : campionato a 19 squadre. Il programma completo con tutte le date delle partite : Dopo una giornata ricca di colpi di scena, è stato sorteggiato il Calendario della Serie B per la stagione 2018-2019. La Lega B ha dovuto aspettare il via libera della Figc per l’approvazione del torneo a 19 squadre, con il blocco dei ripescaggi. Ciò implica che in ciascuna giornata una squadra dovrà riposare. Il campionato prenderà il via venerdì 24 agosto, con l’anticipo tra Brescia e Perugia e si completerà l’11 maggio. Verranno ...