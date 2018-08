Calcio | Nations League 2019 | tutte le partite dell’Italia Calendario | date | programma e

oasport

: RT @delinquentweet: Se ci presentiamo all'esordio in Nations League senza Cacciatore non ne voglio più sapere nulla del calcio #ChievoJuve - cicciopuz : RT @delinquentweet: Se ci presentiamo all'esordio in Nations League senza Cacciatore non ne voglio più sapere nulla del calcio #ChievoJuve - scara1982 : RT @delinquentweet: Se ci presentiamo all'esordio in Nations League senza Cacciatore non ne voglio più sapere nulla del calcio #ChievoJuve - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Se ci presentiamo all'esordio in Nations League senza Cacciatore non ne voglio più sapere nulla del calcio #ChievoJuve -

(Di sabato 18 agosto 2018) Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, l‘Italia ricomincerà la propria avventura internazionale dalla. Gli azzurri sono capitati nel gruppo 2 della Serie A contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia. Si tratta di un girone ostico in cui la nostra Nazionale dovrà tornare giocare ad alti livelli se vorrà farsi strada dopo aver fallito l’accesso alla rassegna iridata. L’urna di Losanna non è stata né favorevole né catastrofica: si tratta di un raggruppamento comunque livellato in cui ogni formazione può puntare alla vittoria finale e dunque alla qualificazione alla Final Four. L’Italia giocherà naturalmente duein casa e due in trasferta mentre due volte osserverà un turno di riposo (cioè quando Portogallo e Polonia si affronteranno tra loro). Le sei giornate della fase a gironi si disputeranno tra settembre e novembre 2018, mentre la Final ...