Bologna Morto il cantautore e scrittore Claudio Lolli

Incendio Bologna - morto l'anziano rimasto ferito da onda d'urto - : L'uomo di 81 anni è deceduto all'ospedale Maggiore dopo nove giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva. Il 6 agosto si era affacciato al balcone di casa sua subito dopo la prima esplosione. ...

Esplosione Bologna - il camionista-eroe sopravvissuto : “Il lupo è ferito ma non è morto” : Antonio Verdicchio ancora non ci crede. È riuscito a salvarsi dal terribile incidente avvenuto a Borgo Panigale, dopo essere stato tamponato dall’autocisterna che è poi esplosa. Su Facebook ha pubblicato un video per ringraziare tutte le persone preoccupate per lui.Continua a leggere

Incidente Bologna : si indaga su autista morto. Un milione di euro per riparare autostrada : Il rimborso dei danni spetta all'azienda proprietaria dell'autocisterna che difende il suo dipendente: era esperto, mai multa per eccesso di velocità -

Bologna - esplode cisterna a Borgo Panigale : un morto e 100 feriti - il video dell'incidente : Un violento impatto e la spaventosa esplosione. Intorno alle 13:40 un’autocisterna [video] ha preso fuoco in zona Borgo Panigale a Bologna provocando un morto, il conducente del tir, e cento feriti alcuni gravi ma non in pericolo di vita. Per un equivoco era stato comunicato il decesso di una seconda persona poi smentito. A causare la deflagrazione sembra sia stato un incidente stradale tra le uscite 2 e 3 della tangenziale. Secondo le prime ...

Esplosione a Bologna - Conte : "terribile ma siamo stati fortunati". Un morto e 145 feriti : ...

Bologna - disastro sulla A14 : un morto - 145 feriti e disagi alla viabilità - “da 3 a 5 mesi per ricosrtruire il ponte” : 1/74 Foto di Massimo Paolone / LaPresse ...