Beach volley | World Tour 2018 Finali Amburgo Mol Sorum imbattibili | è Norwegian Power

BPER Banca Beach volley Italia Tour - Cesenatico. Tanto spettacolo e poche sorprese : oggi le finali dell’ultima tappa : poche sorprese nella prima giornata della tappa conclusiva del BPER Banca Beach volley Italia Tour che, sulla sabbia di Cesenatico, ha regalato spettacolo ed emozioni, premiando i grandi favoriti della vigilia. In campo femminile promettono Tanto le due semifinali vincenti in programma domani: da una parte la coppia della Nazionale Zuccarelli/Traballi e le vincitrici della tappa di San Benedetto del Tronto Colzi/Lantignotti e dall’altra le ...

Beach volley : Europei Under 18 - le coppie italiane vanno avanti : BRNO, REPUBBLICA CECA,- Nei campionati Europei Under 18 in corso di svolgimento a Brno avanzano entrambe le coppie azzurre in gara che si sono qualificate ai sedicesimi di finale. Nel tabellone ...

Beach volley : Finals World Tour - eliminati Lupo-Nicolai : AMBURGO, GERMANIA,- Si conclude ai quarti di finale la corsa di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nelle Finals del World Tour in corso di svolgimento ad Amburgo . Nella serata di ieri gli azzurri si sono ...

Beach volley - Europei Under 18 Brno. Padroni di casa troppo forti : doppio nono posto per gli azzurri : Si ferma davanti a due coppie della Repubblica Ceca padrona di casa la corsa delle due coppie azzurre impegnate ai campionati Europei Under 18 di Brno. E’ nono posto sia per Costabile/Ditta in campo maschile che per Viscovich/Frascio in campo maschile: risultato da non disprezzare per due coppie che per la prima volta in carriera si affacciavano ad un palcoscenico internazionale e sono uscite di scena a testa alta senza mai smettere di ...

Beach volley : Finals World Tour - Lupo-Nicolai fuori ai quarti di finale : AMBURGO, GERMANIA,- Finisce ai quarti di finale l'avventura di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nelle Finals del World Tour in corso di svolgimento ad Amburgo . Nella serata di ieri gli azzurri si sono ...

Beach volley - World Tour 2018 Finali Amburgo. Quinto posto per Lupo/Nicolai : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Paolo Nicolai e Daniele Lupo nelle Finali del World Tour in programma ad Amburgo. La coppia azzurra, arrivata non al meglio della condizione all’appuntamento tedesco, è stata sconfitta nei quarti di finale con un secco 2-0 (21-18, 21-18) dai polacchi Bryl/Fijalek che dunque contenderanno ai connazionali Kantor/Losiak un posto nella finale del prestigioso torneo. Nel primo set azzurri sempre ad ...

Beach volley - Europei Under 18 Brno. Doppia sconfitta azzurra : sedicesimi di finale per le due coppie italiane : Dovranno passare dai sedicesimi di finale entrambe le coppie italiane impegnate agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Brno in Repubblica Ceca. In campo maschile seconda sconfitta nel torneo questa mattina per Viscovich/Frascio che sono stati battuti piuttosto nettamente 2-0 (21-13, 21-17) dalla coppia favorita per la vittoria dell’Europeo, i russi Veretiuk/Shekunov, che si sono imposti 2-0 (21-13, 21-17). Per gli azzurri terzo ...

BPER Banca Beach volley Tour : a Cesenatico il finale col botto! Due giorni di emozioni all’ombra del grattacielo : Si chiude là, dove tutto è iniziato. L’ultima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour va in scena a Cesenatico nella spiaggia libera di Piazzale Andrea Costa, sotto il grattacielo, “casa” della Beach Volley University che ha organizzato i sei appuntamenti dislocati in tutta Italia. Due giorni di grande Beach Volley, con nomi altisonanti soprattutto in campo femminile e come sempre la voglia di divertirsi e di stare assieme che caratterizza ...

Beach volley - World Tour 2018 - Finali Amburgo. Lupo/Nicolai : sconfitta indolore! Stasera nei quarti contro Bryl/Fijalek : sconfitta indolore per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nell’ultima sfida dei gironi preliminari delle Finali del World Tour 2018 ad Amburgo. Gli azzurri perdono 2-1 con i russi Stoyanovskiy/Velichko ma grazie al quoziente punti, sopravanzano al terzo posto proprio la coppia russa e volano ai quarti di finale dove alle 19.45 affronteranno la coppia polacca Fijalek/Bryl, seconda nel girone B. Ancora una volta gli italiani (che due anni fa ...

Beach volley : Finals World Tour - Lupo-Nicolai ko ma comunque ai quarti : AMBURGO , GERMANIA, - Nell'ultimo match della pool A delle Finals in corso di svolgimento ad Amburgo , gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno collezionato una sconfitta di misura contro i ...

Beach volley - Europeo Under 19 Brno. Italbeach piazza il tris! Buon avvio per gli azzurri : Tre vittorie e una sconfitta nella prima giornata dei campionati europei Under 18 di Brno per l’ItalBeach composta da due coppie, Viscovich/Frascio in campo maschile e Costabile/Ditta in campo femminile, allenate da Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio. Erika Ditta, laziale, e Marika Costabile, calabrese, hanno vinto entrambe le sfide in programma oggi e domani si giocheranno l’ingresso diretto agli ottavi di finale con le ...

Beach volley - World Tour 2018 Finali Amburgo. Lupo/Nicolai all’inferno e ritorno : passaggio del turno vicino : Una sconfitta e una vittoria per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nella seconda giornata dedicata alle sfide dei gironi preliminari alle Finali del World Tour di Amburgo e tutto ancora aperto per la conquista dei quarti di finale o della semifinale diretta (le vincenti dei due gironi in semifinale, le seconde e le terze ai quarti di finale incrociati). Era iniziata male la giornata degli azzurri, che, dopo la vittoria di rimonta su Samoilovs/Smedins ...

Conclusa la prima edizione del Beach volley Riviera dei Cedri : ... che ha dato un contributo fondamentale alla riuscita dell'evento, evento che ha regalato emozioni agli appassionati e non solo, coniugando lo sport con il fascino del lungomare e della spiaggia di ...

Beach volley : esordio vincente di Lupo-Nicolai alle World Tour Finals : AMBURGO, GERMANIA,- Nelle Finals del Word Tour in corso di svolgimento ad Amburgo gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai si sono resi protagonisti di un ottimo esordio. Questa mattina, infatti, ...