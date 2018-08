Basket | la Nazionale maschile si radunerà a Pinzolo dal 25 agosto al 5 settembre

Basket - la Nazionale femminile torna in campo : sfiderà la Wake Forest University di Elisa Penna : torna in campo la Nazionale femminile, a Vicenza domani le azzurre se la vedranno contro Wake Forest University alle ore 20.30 Sei mesi e quattro giorni dopo il successo ottenuto a Pavia sulla Macedonia, domani torna protagonista la Nazionale femminile. La squadra di Marco Crespi affronta a Vicenza (Palasport di via Goldoni, ore 20.30) Wake Forest University, il College di Elisa Penna che domani scenderà in campo contro l’Italia prima di ...

Basket Nazionale U16 - Azzurri travolti dalla Francia : ROMA - Comincia con una sconfitta contro la Francia, 78-50, l'Europeo della Nazionale Under 16. Gli Azzurrini dopo aver tenuto botta nel primo tempo, sono crollati nel secondo. In doppia cifra Grant, ...

Basket – Nazionale sperimentale : l’Italia manda al tappeto Oklahoma State University : Nazionale sperimentale: gli Azzurri battono Oklahoma State University 99-72. Andrea Pecchia 17 punti Quattro su quattro. Dopo la vittoria nel Torneo InterNazionale dello scorso weekend, la Nazionale sperimentale chiude il suo raduno centrando il quarto successo consecutivo nell’Amichevole contro Oklahoma State University per 99-72. Miglior realizzatore dell’Italia è stato Andrea Pecchia con 17 punti. In doppia cifra anche Nicola Akele ...

Basket - Nazionale Sperimentale : si parte con Italia-Olanda : Sotto la guida del commissario tecnico a Treviso si sono riuniti per 10 giorni alcuni prospetti che potrebbero entrare a far parte della Nazionale maggiore e che intanto svolgeranno a Vicenza un ...

Basket - qualificazioni Mondiali : da Gallinari a Belinelli - i big tornano in Nazionale : Basket, qualificazioni Mondiali, ci saranno anche Gallinari e Belinelli nelle prossime gare della Nazionale italiana di Sacchetti Ancora qualche giorno e gli l’ItalBasket tornerà in attività. Il 25 agosto la Nazionale si ritroverà in Trentino a Pinzolo, nuova sede ufficiale del raduno, per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019: il 14 settembre a Bologna contro la Polonia e il 17 settembre a ...

Vicenza. Basket : torneo con la Nazionale Sperimentale e il College Basketball Tour : Vicenza si prepara ad ospitare il Basket interNazionale. Nel mese di agosto sono cinque gli appuntamenti attesi dagli appassionati di

Marta Rossini con la Nazionale di Basket U17 per il Campionato del Mondo : Continua l'avventura Azzurra di Marta Rossini , confermata da coach Riccardi tra le 12 atlete che Giovedì 19 Luglio partiranno alla volta di Minsk , Bielorussia, per affrontare il Campionato del Mondo ...

Basket - Nazionale 3×3 : il punto della situazione al consiglio federale : Si è tenuto a Roma, presso la sala Champions dello stadio Olimpico, il consiglio federale della FIP, presieduto dal dott. Giovanni Petrucci Prima del consiglio, presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico, alla presenza del presidente CONI Giovanni Malagò, del segretario generale CONI Carlo Mornati e dei Presidenti e dei Delegati dei Comitati Regionali, è stata festeggiata la Nazionale Open femminile 3×3 per la vittoria della FIBA ...

Basket - la Nazionale Sperimentale torna sul parquet : primo raduno a Treviso il prossimo 23 luglio : La Nazionale Sperimentale, voluta dal Commissario Tecnico Meo Sacchetti, comincerà il 23 luglio il raduno a Treviso Dopo tre anni dall’ultima uscita, torna la Nazionale Sperimentale. La tournée in Cina nel 2015 aveva chiuso una stagione di crescita per tanti giovani giocatori di interesse Nazionale che avevano preso confidenza con l’Azzurro e rafforzato il proprio percorso formativo. Con le stesse finalità la Nazionale ...

Basket – Nazionale sperimentale : raduno a Treviso in vista di importanti appuntamenti estivi : Nazionale sperimentale. raduno a Treviso dal 23 luglio al primo agosto. A Vicenza torneo con Paesi Bassi, Germania e USA East Coast All Stars. Il 7 agosto amichevole contro Oklahoma State University Dopo tre anni dall’ultima uscita, torna la Nazionale sperimentale. La tournée in Cina nel 2015 aveva chiuso una stagione di crescita per tanti giovani giocatori di interesse Nazionale che avevano preso confidenza con l’Azzurro e ...

Basket - Nazionale femminile : le convocate dell’Italia per il raduno di agosto e le amichevoli con Wake Forest - Francia e Israele : Sono state diramate dal settore agonistico della FIP le convocazioni delle giocatrici che, dall’11 agosto, si troveranno in raduno a Treviso e disputeranno più avanti alcune amichevoli contro la formazione universitaria di Wake Forest, contro la Francia e contro Israele. Questi i nominativi delle convocate: Olbis Andrè, Valeria Battisodo, Sabrina Cinili, Martina Crippa, Lorela Cubaj, Valeria De Pretto, Caterina Dotto, Francesca Dotto, ...

Basket - è Petrucci a parlare : “Le porte della Nazionale per Danilo Gallinari sono sempre aperte” : Sembra essere arrivata ad un punto di svolta la polemica che si era creata nei giorni scorsi tra Danilo Gallinari e la Nazionale italiana di Basket. Dalle parole del ct azzurro Meo Sacchetti “Chi ha un solo dubbio se ne stia a casa, senza rimpianti”, alla risposta via social con una lettera diretta alla Federazione da parte dell’ala dei Clippers “Non permetto a nessuno di mettere in dubbio il mio attaccamento alla maglia ...

Basket - Nazionale è gelo tra Sacchetti e Gallinari 'Il suo approccio non mi è piaciuto' : GRONINGEN - E' gelo tra Meo Sacchetti e Danilo Gallinari. Il ct azzurro, alla vigilia dell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni mondiali contro l'Olanda , ore 18, , smentisce, di fatto, ...