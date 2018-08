Autostrade | Un fondo per le famiglie delle vittime Di Maio | Non

Crollo ponte Genova - Matteo Salvini : “Nessun fondo dallo Stato - i danni dovrà risarcirli Autostrade” : In un'intervista rilasciata ad Huffington Post, il ministro Matteo Salvini ha dichiarato che il governo non stanzierà fondi per il Crollo del ponte Morandi a Genova perché il risarcimento dovrà essere completamente a carico di Autostrade: "È doveroso a prescindere che Autostrade risarcisca tutti: i feriti, gli sfollati, i parenti delle vittime, la città e cos' via, senza dimenticare - ovviamente - la ricostruzione. Penso che le loro casse siano ...

Autostrade : "Un fondo per le esigenze immediate e in 8 mesi un nuovo ponte". Di Maio : "Lo Stato non accetta elemosine". : L'ad Castellucci e il presidente Cerchiai esprimono "profonda tristezza e cordoglio" per le vittime. "Incapaci di far sentire la nostra vicinanza, chiediamo scusa". Salvini: "minimo sindacale". La società mette a disposizione mezzo miliardo.

Autostrade : "Un fondo per le esigenze immediate e in 8 mesi un nuovo ponte". Di Maio : "Lo Stato non accetta elemosine" : L'ad Castellucci e il presidente Cerchiai esprimono "profonda tristezza e cordoglio" per le vittime. "Incapaci di far sentire la nostra vicinanza, chiediamo scusa". A disposizione mezzo miliardo per l'emergenza.

