AUTOSTRADE “NON CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITÀ DEL CROLLO”

Crollo ponte Genova - Luigi Di Maio : “Non accettiamo elemosine da AUTOSTRADE - revocheremo comunque la concessione” : "Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto. L'unica strada che il Governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca", ha dichiarato il vicepremier Luigi DI Maio replicando all'offerta di Autostrade per l'Italia, che ha dichiarato l'intenzione di stanziare un fondo straordinario per sostenere le esigenze immediate delle famiglie delle ...

Benetton - AUTOSTRADE per l’Italia affronta Genova. Castellucci : “Non siamo stati capaci di far sentire la nostra vicinanza” : “Non siamo stati capaci di far sentire la nostra vicinanza alla città”. Autostrade per l’Italia affronta Genova e manda avanti il presidente Fabio Cerchiai e l’amministratore delegato Giovanni Castellucci. Quattro giorni dopo la strage del Ponte Morandi, i vertici della società controllata dalla famiglia Benetton hanno presenziato ai funerali di Stato di 19 delle 42 vittime e, poche ore più tardi, hanno incontrato la ...

"Dopo il tragico Crollo del ponte Morandi a Genova, la società Autostrade per l'Italia è finita nell'occhio del ciclone e il governo M5S-Lega ha annunciato che provvederà a revocare la concessione. Per capire meglio i termini della questione e della procedibilità di un'eventuale revoca, Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente l'ex ministro dei Trasporti Antonio Di Pietro."

Ponte Morandi - AUTOSTRADE : “Annuncio Governo su concessione? Ci spetta valore residuo”. Di Maio : “Non paghiamo”. Atlantia a picco : -25% in Borsa – DIRETTA : Atlantia va a picco. La holding che controlla Autostrade per l’Italia, dopo il crollo del Ponte Morandi e il conseguente annuncio da parte del Governo di volere revocare la concessione alla società che gestiva il tratto di autostrada interessata, in pre-apertura a Piazza Affari è arrivata a perdere quasi il 50% e, all’avvio delle contrattazioni, non è riuscita a fare prezzo a causa della pressione ...

AUTOSTRADE A24-A25 - per il Ministero “non accoglibile” il Piano Economico da 3 miliardi di Toto : L'Aquila - La proposta di Piano Economico Finanziario da 3 miliardi di euro proposto da Autostrada dei Parchi del gruppo Toto per le Autostrade A24 e A25 è stato ritenuto “non accoglibile” dal Ministero delle Infrastrutture. Il Piano dovrebbe contenere tutte le azioni previste (nuove opere; manutenzioni ecc.) magari in cambio di un eventuale prolungamento della concessione. L’informazione è contenuta in una nota dell’infinita saga ...

Genova - crollo ponte Morandi sulla A10 : 39 morti - 3 bambini. Di Maio : “Vertici di AUTOSTRADE responsabili. Via la concessione”. Il procuratore : “Non è stata fatalità” – DIRETTA : Si continua a scavare tra le macerie del ponte Morandi crollato martedì mattina a Genova: nel corso della notte, secondo gli ultimi dati della Prefettura, è salito a 39 il numero dei morti, di cui 5 non identificati. Tra loro ci sono anche un bambino di 8 anni e due adolescenti di 12 e 13 anni. Quindici i feriti ricoverati negli ospedale, tra cui 12 in codice rosso: una persona è stata infatti dimessa nella tarda serata ...

"Genova: Direttore Autostrade: "Non c'erano avvisaglie di pericolo per il Ponte Morandi" Secondo il Direttore Autostrade non vi era alcun…"

"Che il capo della Protezione civile Borrelli dica che è stato dato mandato ai tecnici di Autostrade per l'Italia di valutare la stabilità delle altre parti del ponte non mi lascia particolarmente sereno", è il contenuto di uno dei tweet contro Autostrade per l'Italia e contro le dichiarazioni dell'ad Castellucci."

Genova - crollo ponte Morandi : la Borsa già condanna AUTOSTRADE per l’Italia. Ma la società dei Benetton : “Non era pericoloso” : Il verdetto della Borsa è stato immediato e inequivocabile. In scia alla notizia del crollo del viadotto genovese Polcevera sulla A10, il titolo Atlantia, la società dei Benetton che controlla la concessionaria Autostrade per l’Italia, è letteralmente precipitato arrivando a perdere oltre il 10 per cento. Nel suo cinismo, quindi, il mercato ha iniziato subito a fare i conti sui costi che la principale beneficiaria della privatizzazione ...