Autostrade : 'In otto mesi nuovo ponte in acciaio. Mezzo miliardo per l'emergenza - chiediamo scusa a Genova' : 'Profonda tristeza nel cuore. Faremo il possibile per alleviare le sofferenze'. Lo ha detto Fabio Cerchiai presidente di Autostrade per l'Italia, nel corso di una conferenza stampa a Genova per ...

Le scuse di Autostrade e il piano per Genova : «In otto mesi può riavere il ponte» : «Mi scuso se non siamo stati capaci di far sentire la vicinanza: abbiamo cercato di lavorare con umiltà per trovare le soluzioni più efficaci». Così Giovanni Castellucci, ad di Autostrade (e di Atlantia) ha iniziato la presentazione del piano studiato dalla società per la città. Insieme a lui il presidente della società, Fabio Cerchiai...

Autostrade - Sanef resterà sotto stretta sorveglianza del governo francese : Teleborsa, - Il governo francese garantirà "una vigilanza rafforzata" sul rispetto della concessione di Sanef , la società francese che gestisce le Autostrade del Nord della Francia , Parigi-Lille, ...

Entro il 2019 un nuovo viadotto sostituirà il ponte Morandi : "Pagherà Autostrade" : Entro il 2019 i genovesi avranno un nuovo viadotto autostradale sul torrente Polcevera al posto del ponte autostradale Morandi crollato. E' l'obiettivo indicato dal presidente della Regione Liguria ...

