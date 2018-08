Autostrade | chi sono gli azionisti di Atlantia? Singapore e la Fondazione Crt soci di

Autostrade - la revoca della concessione e i tempi della giustizia. Provo a fare chiarezza : Il gravissimo caso del ponte Morandi e l’addebito della responsabilità al concessionario dell’autostrada (Autostrade) – e dunque dell’efficienza delle infrastrutture all’uopo adoperate dagli utenti – sta sollevando vari profili e problemi, determinando una sequela di proclami da parte di esponenti di primo piano del governo (revocheremo la concessione, pagheranno un importo elevato, non possiamo attendere i tempi della giustizia etc.) e reazioni ...

Il Mit chiede conto ad Autostrade - ecco la lettera : ecco la lettera inviata dal Mit, il ministero Infrastrutture e Trasporti di Danilo Toninelli, alla società Autostrade sulle inadempienze della concessione:"Si fa riferimento al disastro e agli sciagurati eventi verificatisi in data 14 agosto u.s., in dipendenza del crollo di una sezione del viadotto Polcevera localizzato sull'autostrada A10 Genova - Savona, assentito in concessione a codesta Società in forza della Convenzione di ...

Revoca della concessione ad Autostrade - Di Maio : «La giusta causa? Sono i morti» Ma chi era responsabile dei controlli? : Il governo avvia l’iter per la Revoca della convenzione con Autostrade. Il vicepremier attacca anche Enrico Letta. La replica: «Fango»

Renzi tuona contro il governo dopo il crollo del ponte a Genova : "Di Maio chieda al cdm chi prese soldi da Autostrade. Toninelli in Senato dica sì o no alla Gronda" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...

Revoca concessione Autostrade. Per il fedelissimo di Casaleggio "rischio maxi-multa". Per il mentore di Conte "niente penali" : Il Governo intende accelerare sulla Revoca della concessione al gruppo Autostrade per l'Italia dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, ma sulla fattibilità si dividono gli esperti. Il contratto prevede un iter impervio e oneroso, con penali molto alte a carico dello Stato in caso di rottura unilaterale.Si dice scettico sulla fattibilità, in un'intervista all'AdnKronos, Arturo Artom, imprenditore vicino a Davide Casaleggio e a ...

Revoca concessioni Autostrade - strage ponte di Genova/ Rischio penali - Salvini : "Non siamo al mercato" : Revoca delle concessioni ad autostrade per l'Italia dopo crollo del ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Ponte Morandi - nella querelle su Autostrade la sinistra stia dalla parte di chi rappresenta : Qualche mese fa, mi sono imbattuto nella lettura di un libro che in questa fase consiglierei ai tanti, soprattutto se di sinistra: Guasto è il mondo di Tony Judt. In cui si parte dai ruggenti anni Ottanta della retorica acritica per i mercati liberi da lacci, il disprezzo per un settore pubblico poco efficiente e l’illusione che per far quadrare i conti lo Stato dovesse cedere al privato i beni di interesse generale. Il risultato è stato ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Chi non vuole revocare concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio cadavere” : “Il governo non ha fatto dietrofront, al contrario: sta accelerando. Chi non vuole la revoca delle concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio cadavere”. A dirlo, ospite di Luca Telese e David Parenzo a In Onda, su La7, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Video La7 L'articolo Ponte Morandi, Di Maio: “Chi non vuole revocare concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio ...

Salvini chiede a Autostrade di intervenire subito "Aiuti ai familiari e stop immediato al pedaggio" : Dopo la tragedia di Genova il bersaglio è Atlantia, la società che ha come primo azionista la famiglia Benetton ed è proprietaria al 100% di Autostrade per l'Italia. Tra le polemiche e i rimpalli di ...

Pubbliche o private? Chi gestisce le Autostrade in Europa : È tortuoso il percorso compiuto dal settore autostradale in Europa e fotografato dal laboratorio di Politica dei Trasporti del

Di Maio : 'Chi non vuol revocare concessione ad Autostrade dovrà passare sul mio cadavere' : Nella puntata di questo giovedì 16 agosto della trasmissione In onda su La7 è intervenuto come ospite principale il vice-premier Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e ministro del Lavoro, il quale è tornato a parlare del rapporto fra Stato e Autostrade per l'Italia dopo la grave tragedia del Ponte Morandi accaduta a Genova [VIDEO] lo scorso 14 agosto e dopo la querelle delle ultime 24 ore, che ha avuto molto eco sulla stampa e sui ...

