Arrestato dai carabinieri di Messina | per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Arrestato dai carabinieri il rapinatore della Principessa : Quattro rapine attribuite a un muratore di Venturina. Decisivi l'intuito di un militare e la tecnologia

Evade dai domiciliari e provoca un incidente : Arrestato : Doveva essere ai domiciliari, ma è uscito di casa e si è messo alla guida di un'auto, nonostante non avesse la patente. Protagonista di un incidente, dopo il quale si è dato alla fuga, è stato fermato ...

Falcia con l'auto 6 ragazzi in bici e fugge : Arrestato due ore dopo dai carabinieri : Un grave incidente stradale si è verificato, la scorsa notte, in provincia di Mantova dove un gruppo di ragazzi in bici è stato investito da un pirata. L'autista infatti non si è fermato a prestare ...

Si masturbava al Parco Arrestato 42enne dai carabinieri : Si masturbava al Parco Tarello di Brescia: arrestato dai carabinieri un quarantaduenne residente in città. Atti osceni I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Brescia hanno tratto in ...

I carabinieri hanno Arrestato tre ragazzi italiani per l’aggressione a Daisy Osakue : Abitano tutti in provincia di Torino e sono stati identificati grazie ad alcuni video delle telecamere a circuito chiuso di Moncalieri The post I carabinieri hanno arrestato tre ragazzi italiani per l’aggressione a Daisy Osakue appeared first on Il Post.

Fasanese evade più volte dai domiciliari : Arrestato dai Carabinieri : FASANO - Nel corso di uno straordinario servizio di controllo del territorio 'ad alto impatto' soprattutto nei luoghi della movida, messo a punto l'altra sera e l'altra notta dal Comando Provinciale ...

Street artist italiano Arrestato a Betlemme dai soldati israeliani : L’artista napoletano Jorit Agoch è stato arrestato dalla polizia israeliana dopo aver realizzato a Betlemme, sul muro di separazione tra la Cisgiordania e Israele, un murales che ritrae Ahed Tamimi, la 17enne attivista palestinese rilasciata dopo 8 mesi di carcere per aver schiaffeggiato un soldato israeliano. La notizia dell’arresto dell’artista è...

Marsala - era ricercato da un anno. Arrestato dai Carabinieri : Gli davano la caccia da circa un anno. Da quando non si è fatto più trovare in casa, dove stava scontando gli arresti domiciliari. Adesso è stato Arrestato dai Carabinieri di Marsala e Petrosino Nizar ...

Truffava anziani fingendosi stilista. Arrestato dai Carabinieri : Un uomo dal portamento distinto, impeccabile, un modus operandi ormai collaudato e consolidato nel tempo visti i numerosi colpi portati a segno. Avvicinava le sue 'vittime', tutti anziani ...

Padova : abusa di una giovane incontrata poche ora prima - tunisino Arrestato dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Ormai non più lucida a causa dell’assunzione di droghe, la ragazza aveva accompagnato il nordafricano fino alla stazione dei treni di Padova, e da lì, con un autobus, verso la periferia cittadina, fino a raggiungere la dimora dello straniero. Dopo aver assunto ancora dello stupefacente

Padova : abusa di una giovane incontrata poche ora prima - tunisino Arrestato dai carabinieri : Padova, 24 lug. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di Abano Terme (Pd), a conclusione di una tempestiva attività d’indagine, hanno sottoposto un cittadino tunisino a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale in danno di una giovane donna Padovana, conosciuta poche ore

Roma : Evade dai domiciliari ma chiede di essere Arrestato per clima teso in casa : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato un uomo di 80 anni, vedovo e gia’ conosciuto ai militari, domiciliato presso l’abitazione del figlio, in regime degli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione. L’uomo si e’ presentato presso la caserma dei Carabinieri di San Basilio chiedendo di essere arrestato perche’ nell’abitazione dove viveva, con il figlio e la sua ...

Cremona : evade dai domiciliari - Arrestato : Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Era agli arresti domiciliari dopo aver ferito gravemente un cittadino indiano. Da un paio di giorni, però, di lui si erano perse le tracce. Fino a quando, ieri mattina, è stato rintracciato in una stazione ferroviaria e arrestato. E' accaduto nel cremonese, a un 40enne

Fasanese evade dai domiciliari e viene nuovamente Arrestato : FASANO - evade dagli arresti domiciliari ma quando fa ritorno a casa trova i Carabinieri che lo arrestano nuovamente. È accaduto a Pezze di Greco dove i Carabinieri della locale stazione hanno tratto ...