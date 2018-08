Aon Open Challenger | ecco l' entry list con gli azzurri Bolelli e Lorenzi

Aon Open Challenger : dal 2 al 9 settembre il grande tennis a Genova : È scattato il conto alla rovescia per la 16esima edizione dell'Aon Open Challenger -Memorial Giorgio Messina , il torneo internazionale di tennis premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo, che si disputerà a Genova sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso dal 2 al 9 settembre 2018. Confermato il montepremi di 150mila dollari , che certifica ancora una volta come il torneo di ...

E' scattato il conto alla rovescia per l'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina : GLI SPETTACOLI - Come ogni anno, sono in programma grandi appuntamenti nel corso della settimana del torneo con importanti artisti che andranno in scena nel centrale 'Beppe Croce' prima delle partite ...