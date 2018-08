AMORI E ALTRI RIMEDI | CANALE 5 Trama e cast e tutte le curiosità 18 agosto 2018

Grey’s Anatomy 15 anticipazioni - cast e trama : nuovi AMORI e altri personaggi : Grey’s Anatomy 15 sta per diventare realtà. Gli attori sono tornati sul set per girare i nuovi episodi del medical drama più amato del piccolo schermo. Cosa accadrà quest’anno? Ebbene nonostante i fan non abbiano ancora superato il fatto di aver dovuto dire addio a due amatissimi personaggi della serie tv, pare proprio che la nuova stagione porterà al Grey Sloan Memorial Hospital nuovi dottori e con essi anche nuove storie ...