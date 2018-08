Altro che #MeToo Le nazifemministe coreane hanno metodi violenti

Ceramiche - bronzi e pesce Ecco l'«Altro» Lucio Fontana : Luca Beatrice Dispiace dirlo, ma l'effetto è un po' questo: cartoline da un'Italia che non c'è più. Non c'è più quella spensieratezza, quell'innocenza, quella voglia di divertirsi che caratterizzarono ...

Genova conferma : i ciAltroni vanno combattuti per ciò che sono : Ecco un caso di scuola, in mezzo al lutto per Genova, della mia teoria, poco liberale, ma realista e pragmatica, secondo la quale l'opposizione ai gialloverdi nazionalpopulisti si può e si deve fare ...

Quell’Altro ponte Morandi che continua a fare paura : Dopo la tragedia di Genova, occhi puntati su un altro viadotto. Agrigento è collegata a Porto Empedocle dalla strada statale 115 quater, nota anche come viadotto Morandi (dal nome dello stesso ingegnere che ha progettato quello di Genova) o Akragas, che ha due corsie per senso di marcia è lunga quasi 4 km in massima parte sorretta da piloni. Il viadotto, costruito dopo la frana del luglio ’66 ad Agrigento, è per ora chiuso al traffico per ...

Milan - arriva anche Laxalt : Altro colpo di mercato sulla sinistra : arriva anche Laxalt- altro colpo di mercato in casa rossonera. Secondo quanto riportato da “SportMediaset“, i rossoneri starebbero pensando seriamente a Laxalt come rinforzo ideale per la corsia mancina. Il terzino del Genoa piace parecchio a Gattuso, il quale lo avrebbe già indicato come rinforzo ideale per completare la linea di difesa/centrocampo. QUALITA’ E INTRAPRENDENZA […] L'articolo Milan, arriva anche Laxalt: ...

Quanto è magico il Tevere : Altro che «fogna a cielo aperto» : H o sempre amato il Tevere. Ci remavo con gli armi del ministero degli Esteri e della Tirrenia Todaro, l'ho percorso in sandalino, canoa canadese, patìno e battana. E ovviamente ci ho fatto anche il ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Altro che ricalcolo contributivo - da Lega e M5s un taglio permanente (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 agosto. Le parole di Stefano Patriarca sulla proposta Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 05:58:00 GMT)

Cause cedimento ponte Morandi su A10/ Perché è crollato? Esperto “viadotto progettato male - Altro che fulmine” : Perchè è crollato il ponte Morandi su A10. Le probabile Cause del cedimento del viadotto: colpa di un fulmine? Un'opera costruita negli anni '60 e sottoposta a numerosi interventi(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Genova - da un punto all’Altro del crollo : i duecento metri di ponte che non ci sono più : Del ponte Morandi, sulla A10, inaugurato 51 anni fa a Genova e lungo più di un chilometro, circa 200 metri sono crollati il mattino del 14 agosto. Il video, mostra la distanza e le macerie tra un punto e l’altro del cavalcavia ceduto. L'articolo Genova, da un punto all’altro del crollo: i duecento metri di ponte che non ci sono più proviene da Il Fatto Quotidiano.

Samsung Health “scaricherà” Fitbit - Runkeeper e Altro a partire dal primo settembre : Tra pochi giorni Samsung Health sarà più povero. Non ci credete? Aprite l’app e vi apparirà l’avviso che vedete sotto: “Avviso di fine […] L'articolo Samsung Health “scaricherà” Fitbit, Runkeeper e altro a partire dal primo settembre proviene da TuttoAndroid.

MotoGp – Altro che divertimento! Vinales deluso : “impossibile raggiungere il mio obiettivo” : Maverick Vinales deluso e amareggiato al termine del weekend del Gp d’Austria: le parole dello spagnolo della Yamaha al Red Bull Ring Se Valentino Rossi, dopo il Gp d’Austria, andato in scena ieri pomeriggio e vinto da Jorge Lorenzo, seguito sul podio da Marquez e Dovizioso, ha ammesso di essersi divertito, seppur protagonista di un weekend deludente, non può dirsi altrettanto divertito il suo compagno di squadra Maverick ...

Senaldi (Libero) vs Fratoianni : “Capotreno Trenord? Non è parlamentare che ha fatto gita estiva su Ong”. “CiAltrone” : Scontro rovente a In Onda (La7) tra il deputato di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, e il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi. Quest’ultimo, dopo una breve ricostruzione storica di antiche invasioni, definita “fumettistica” da Luca Telese, difende con veemenza la capotreno di Trenord, autrice di un annuncio shock contro i rom sul treno regionale Milano-Mantova: “Quante volte avete preso quel treno a tarda sera? ...

Editoriale – Ecco perché non passerò a Samsung Galaxy Note 9 (e non comprerò Altro) : Samsung Galaxy Note 9 è realtà. Il racconto dei motivi per cui non sostituirò Note 8 con OnePlus 6, Huawei P20 Pro e neppure con Note 9 L'articolo Editoriale – Ecco perché non passerò a Samsung Galaxy Note 9 (e non comprerò altro) proviene da TuttoAndroid.

Altro che Samsung Galaxy Note 9 - gli utenti smaniano per i nuovi iPhone : Il sondaggio di PC Mag parla chiaro, il nuovo Samsung Galaxy Note 9 non è il principale oggetto dei desideri degli utenti sondati. A suscitare particolare brama sono piuttosto i nuovi iPhone che oltre a doppiare nel punteggio il phablet di Samsung seminano tutti gli altri, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 e OnePlus 6T compresi. L'articolo Altro che Samsung Galaxy Note 9, gli utenti smaniano per i nuovi iPhone proviene da TuttoAndroid.