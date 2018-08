Altre due scosse di terremoto questa notte in Molise

Terremoti - Altre due scosse in Molise : 01.43 altre due scosse di terremoto sono state registrate questa notte in Molise dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima, di magnitudo 2.4, ha avuto come epicentro Guglionesi, in provincia di Campobasso, ed è stata registrata alle 23:17. La seconda, di magnitudo 3.3, è stata registrata alle 00:48 e ha avuto come epicentro Montecifone, sempre in provincia di Campobasso, già colpita dal sisma dei giorni scorsi.

India e Sud Africa - Altre due vittime del dollaro forte : ... mettendo sotto pressione il sistema bancario.Queste problematiche sono emerse con prepotenza a seguito della recente crisidella lira turca, ma l'onda lunga della politica monetaria ...

Altre due ore di pioggia - nuovi allagamenti : CREMONA - Dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta su Cremona nel tardo pomeriggio di domenica 12 agosto provocando danni e allagamenti, lunedì 13 la città è stata nuovamente bersagliata da pioggia e ...

Il virus West Nile fa Altre due vittime a Ferrara | : Le vittime, di 69 e 86 anni, avevano sviluppato forme neuro invasive particolarmente gravi della malattia trasmessa dalla zanzara "Culex", molto diffusa nella zona. A luglio nella stessa provincia si ...

Il virus West Nile fa Altre due vittime a Ferrara : Il virus West Nile fa altre due vittime a Ferrara Le vittime, di 69 e 86 anni, avevano sviluppato forme neuro invasive particolarmente gravi della malattia trasmessa dalla zanzara “Culex”, molto diffusa nella zona. A luglio nella stessa provincia si era registrato un altro caso. Un quarto decesso era avvenuto in ...

West Nile - Altre due vittime dopo una puntura di zanzara : Ferrara, sono due uomini di 69 e 86 anni morti il 9 agosto scorso all'ospedale Sant'Anna. Tre i decessi in meno di due settimane. Il 28 luglio il virus aveva stroncato la vita di un centese di 77 anni

Beach Volley : a Mosca Lupo-Nicolai ok - sconfitte le Altre due coppie azzurre : Mosca , RUSSIA, - Nelle gare d'esordio nel main draw del torneo 4 stelle di Mosca le coppie azzurre hanno ottenuto un successo e due sconfitte.Bene Lupo-Nicolai che hanno superato Hudyakov-Bykanov 2-1 ...

Frana in Val Ferret - una coppia uccisa nella propria auto - duecento sfollati - si cercano Altre possibili vittime : Sopra Courmayeur il conducente intrappolato nell'auto, il corpo della moglie, travolta dal fango, ritrovato stamattina

Malori per il caldo - Altre due vittime in Liguria | : Una 47enne trovata priva di vita in casa dal padre nel centro storico del capoluogo ligure. Un altro caso a Rossiglione

Malori per il caldo - Altre due vittime : Una 47enne trovata priva di vita in casa dal padre nel centro storico del capoluogo ligure. Un altro caso a Rossiglione

Anziano non riesce a pagarsi colazione. Sconosciuto decide in questo modo. Video. E Altre due storie curiose : Il video, pubblicato su Facebook, sta facendo il giro del web raccogliendo migliaia e migliaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti in tutto il mondo..

Tokyo a due velocità. Miste le Altre borse asiatiche : Tokyo chiude la giornata sulla parità ribasso con l'indice Nikkei che mostra un +0,04%% finendo a 22.533,72 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dello 0,82% a 1.346,62 punti. Nulla di fatto per ...

Legionella - Altre due persone contagiate : in totale 42 : Sono 42 in totale le persone contagiate dal batterio della Legionella a Bresso, cittadina alle porte di Milano. Le ultime due ricoverate al Niguarda.

Lo street artist napoletano Jorit arrestato dagli agenti israeliani : il momento del fermo insieme ad Altre due persone : Ahed Tamimi, la diciassettenne palestinese in prigione da otto mesi per aver reagito ai soldati israeliani, è stata liberata. Da ieri, però, è in carcere l’artista napoletano di origini olandesi Jorit Agoch, che a Betlemme aveva realizzato un murale con il volto di Tamimi. Lo street artist è stato fermato insieme a un altro italiano e a un ragazzo palestinese. Nel video, si vede il momento del fermo da parte delle autorità israeliane. ...